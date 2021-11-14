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كرة قدم

بعد نفاد تذاكر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو.. سوق سوداء وتحقيقات وشكوى رسمية

صورة منتخب الجزائر (مواقع التواصل)
المنتخب الجزائري يكفيه التعادل للصعود للدور النهائي، إذ يتصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة متقدما بنقطتين عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف (مواقع التواصل)
14/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202109:11 PM (مكة المكرمة)

كشفت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اليوم الأحد عن إيداع شكوى رسمية على خلفية تداول تذاكر مباراة منتخب "محاربي الصحراء" مع ضيفه بوركينا فاسو بعد غد الثلاثاء، في ختام دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022، في السوق السوداء.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (Facebook)، أنها تستهدف من الشكوى "القيام بالتحقيقات اللازمة في قضية إعادة بيع تذاكر مزورة وحقيقية" خاصة بالمباراة في مختلف أنحاء البلاد على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وذلك من أجل الكشف عن الأطراف التي تقف خلفها.

 

 

ووصفت الوزارة هذه التصرفات بـ"الإجرامية"، مشيرة إلى الشروط الصحية والتنظيمية "الصارمة" التي تم اعتمادها في بيع التذاكر على مستوى ملعب "مصطفى تشاكر" الذي يستضيف المباراة.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن أمس الأول الجمعة نفاد 14 ألف تذكرة طرحت للبيع في زمن قياسي.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري يكفيه التعادل للصعود للدور النهائي، إذ يتصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة متقدما بنقطتين عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

المصدر : وكالات

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