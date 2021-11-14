بعد انضمام ألفيش لبرشلونة.. أكبر اللاعبين تألقا في الدوريات الأوروبية

في الـ38 من عمره، عاد البرازيلي داني ألفيش إلى برشلونة بعد أن أمضى العامين الماضيين في دوري بلاده مع فريق ساو باولو، غير أن الظهير الأيمن الدولي والذي تألق في الملاعب الأوروبية ليس اللاعب الأكبر سنا في القارة العجوز.

ولم يستغرق الاتفاق بين البرسا وألفيش أكثر من 24 ساعة من أجل التوصل لاتفاق بشأن عودة اللاعب الحر إلى ملعب كامب نو.

وأصبح ألفيش لاعبا حرا بعد فسخ عقده مع ساو باولو إثر نزاع بشأن مستحقات مالية متأخرة.

ويلعب ألفيش في البرازيل منذ 2019 بعد 17 عاما في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، ليصبح أنجح لاعب في تاريخ كرة القدم بفوزه بإجمالي 45 لقبا بما في ذلك ذهبية كرة القدم الأولمبية، وهو يرتدي شارة قيادة منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

ووافق ألفيش على تخفيض مدة العقد والأجر إلى أقل حد ممكن، ليساعد برشلونة على تجنب انتهاك لوائح اللعب النظيف المالي. والهدف واضح، إذ يرغب اللاعب البرازيلي في المشاركة في مونديال قطر 2022، حيث يكون عمره 39 عاما.

وبالعودة إلى اللاعبين المخضرمين والمتألقين في سماء أوروبا، يظهر لدينا أن ألفيش ثالث أكبر لاعب ينشط في الدوريات الأوروبية الكبرى.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان الإيطالي): 40 عاما

البرتغالي بيبي (بورتو البرتغالي): 38 عاما

البرازيلي ألفيش (برشلونة): 38 عاما

البرازيلي تياغو سيلفا (تشلسي): 37 عاما