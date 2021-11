الاتحاد الأردني يطالب بالتأكد من جنس لاعبة كرة قدم إيرانية

طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم الاتحادَ الآسيوي للعبة بالتحقق من أهلية مشاركة لاعبة في المنتخب الإيراني؛ إثر شكوك بسبب جنسها، وذلك وفق كتاب وجهه الاتحاد الأردني للاتحاد القاري.

ونشر رئيس الاتحاد الأردني للعبة الأمير علي بن الحسين -عبر حسابه على تويتر- مطالبة الاتحاد الأردني بالتحقق من أهلية مشاركة لاعبة في المنتخب الإيراني من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلّين.

وأرفق الأمير علي صورة الكتاب بتعليق جاء فيه "لا صلة لها بالتغريدات السابقة ولكنها مشكلة خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة. من فضلك، استيقظ أيها الاتحاد الآسيوي".

