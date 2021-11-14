الاتحاد الأردني يطالب بالتأكد من جنس لاعبة كرة قدم إيرانية

طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم الاتحادَ الآسيوي للعبة بالتحقق من أهلية مشاركة لاعبة في المنتخب الإيراني؛ إثر شكوك بسبب جنسها، وذلك وفق كتاب وجهه الاتحاد الأردني للاتحاد القاري.

ونشر رئيس الاتحاد الأردني للعبة الأمير علي بن الحسين -عبر حسابه على تويتر- مطالبة الاتحاد الأردني بالتحقق من أهلية مشاركة لاعبة في المنتخب الإيراني من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلّين.

وأرفق الأمير علي صورة الكتاب بتعليق جاء فيه "لا صلة لها بالتغريدات السابقة ولكنها مشكلة خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة. من فضلك، استيقظ أيها الاتحاد الآسيوي".

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

وذكر الاتحاد الأردني في كتابه أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني له سوابق في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات.

يذكر أن المنتخب الإيراني للسيدات تأهل إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستقام في الهند بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح.

وقبل 6 أعوام، تناقلت وسائل إعلام إيرانية أسماء 8 لاعبين ذكور مثلوا منتخب بلادهم للسيدات خلال الأعوام الماضية.

وبعد 8 سنوات من الجدل ورفض الاتحاد الإيراني لكرة القدم تقارير تحدثت عن وجود 4 ذكور في المنتخب الوطني للسيدات، قال مصدر مقرب من اتحاد كرة القدم إن 8 لاعبين وليس 4 مثلوا منتخب إيران للسيدات.

يذكر أن الحديث عن وجود لاعبين ذكور في المنتخب الإيراني للنساء ترجع إلى عام 2008، عندما تحدث محمد مرتضى نجاد رئيس أحد أندية كرة القدم الإيرانية عن وجود رجال في المنتخب، لكن الاتحاد الإيراني وصف تلك الأحاديث في حينها "بالكاذبة".

ونشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية في 2014 تقريرًا، بعد اكتشاف 4 رجال في المنتخب النسائي، ليعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم طرد هؤلاء اللاعبين في فضيحة تناقلتها مختلف وسائل الإعلام العالمية.