نسختان لهاري كين هذا الموسم.. واحدة مع إنجلترا والأخرى بقميص توتنهام

أشاد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بالأداء المتألق للقائد هاري كين الذي سجل 3 أهداف في الشوط الأول خلال فوز ساحق 5-صفر على ألبانيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمس الجمعة.

وسجل كين هدفه الأول بضربة رأس، ثم أضاف الثاني بتسديدة بقدمه اليسرى، ثم الثالث من مقصية مميزة ليكمل رابع ثلاثية له مع منتخب بلاده.

ورفع كين رصيده من الأهداف إلى 44 هدفا ليتساوى مع جيمي غريفز أسطورة توتنهام في المركز الرابع في ترتيب هدافي إنجلترا عبر التاريخ، وأصبح أول لاعب إنجليزي منذ أكثر من 100 عام يسجل أكثر من 10 أهداف لمنتخب بلاده مرتين في عام واحد.

ويتفوق فقط غاري لينكر (48 هدفا)، وبوبي تشارلتون (49 هدفا)، ووين روني (53 هدفا) على المهاجم البالغ عمره 28 عاما الذي في حال ابتعاده عن الإصابات يبدو أنه سيصبح الهداف التاريخي لبلاده.

ويحتاج فريق ساوثغيت إلى نقطة التعادل خارج أرضه أمام سان مارينو يوم الاثنين المقبل ليضمن صدارة المجموعة التاسعة ومقعده في نهائيات مونديال قطر، لكن ساوثغيت قال إن هاري قدم أداء رائعا ومباراة ممتازة.

وتعرض كين للانتقادات هذا الموسم بسبب مستواه المتواضع مع توتنهام، فقد سجل هدفا واحدا في الدوري الممتاز وافتقر

إلى الحسم والفعالية أمام المرمى منذ فشل انتقاله المأمول إلى مانشستر سيتي قبل بداية الموسم.

ولكنه أمام دفاع ألبانيا قدم واحدة من أبرز مبارياته، وقال كين -الذي استبدل بعد مرور ساعة من البداية- إنه "كلما سنحت لي الفرص أشعر بأنني سأسجل".

وتابع "كنا نتطلع إلى الأداء بقوة في جميع أنحاء الملعب، ليس فقط في منطقة الجزاء أو عند إنهاء الهجمات.. كلما سجلت أصبحت حاسما، وعندما يحدث العكس أفتقد الفعالية والحسم. هذا جزء لا يتجزأ من كونك مهاجما، الشيء الأكثر أهمية هو أننا نمضي قدما كفريق".