مصر تتأهل للدور النهائي من التصفيات الأفريقية المونديالية والمغرب يقسو على السودان

تأهل المنتخب المصري إلى الدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بعد تعادله مع مضيفه الأنغولي 2-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من التصفيات.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق 4 نقاط عن منتخب الغابون صاحب المركز الثاني، لتصبح مواجهتهما معا يوم الاثنين المقبل بمثابة تحصيل حاصل بعد تأهل الفريق المصري.

على الجانب الآخر، رفع منتخب أنغولا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق نقطتين خلف المنتخب الليبي صاحب المركز الثالث.

وتقدم المنتخب الأنغولي عن طريق هيلدر كوستا (26)، قبل أن يضيف زميله مبالا نزولا الهدف الثاني (36 من ضربة جزاء).

ونجح المنتخب المصري في تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد النني، بينما سجل أكرم توفيق هدف التعادل (59).

ولم يتعرض منتخب "الفراعنة" لأي هزيمة في الجولات الخمس من التصفيات، كما أصبح رابع المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

وفي المجموعة التاسعة، فاز منتخب المغرب على نظيره السوداني بثلاثية نظيفة.

وتقدم المنتخب المغربي في الدقيقة الثالثة عن طريق ريان مايي، وفي الدقيقة 61 أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل عمران لوزا الهدف الثالث.

منتخب المغرب ضمن صعوده للدور النهائي من التصفيات في وقت سابق من الجولة الماضية (مواقع التواصل)

ورفع المنتخب المغربي -الذي كان ضمن صعوده للدور النهائي من التصفيات في وقت سابق من الجولة الماضية- رصيده إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد المنتخب السوداني عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير من التصفيات الذي يشمل مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.