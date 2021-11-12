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كرة قدم

منتخب الجزائر يقترب من الرقم القياسي لأطول سلسلة من تجنب الهزيمة

منتخب الجزائر (مواقع التواصل)
منتخب الجزائر يحتاج إلى نقطة واحدة فقط للتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى المونديال القطري (مواقع التواصل)
12/11/2021

5 مباريات تفصل منتخب الجزائر عن صاحب الرقم القياسي لأطول سلسلة من عدم الخسارة المسجل باسم منتخب إيطاليا.

فبفوز "محاربي الصحراء" على جيبوتي برباعية نظيفة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وصل "الخضر" إلى المباراة رقم "32" من سلسلة متواصلة لم يذق فيها طعم الخسارة.

وتفوّق منتخب الجزائر في القائمة على الأرجنتين (31 مباراة)، وعادل رقم المجر، ويتأخر عن منتخبات:

  • البرازيل (35 مباراة).
  • إسبانيا (35 مباراة).
  • إيطاليا (37 مباراة).

كما يحتاج منتخب الجزائر -الذي يتصدر مجموعته الأولى في التصفيات- إلى نقطة واحدة فقط للتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى المونديال القطري.

المصدر : مواقع إلكترونية

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Published On 3/6/2021
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