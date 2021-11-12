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كرة قدم

عقوبة قاسية لرجل أعمال أدين في مصرع اللاعب الأرجنتيني سالا خلال تحطم طائرة

A fan holds a portrait of Emiliano Sala in Nantes' city center after news that newly-signed Cardiff City soccer player Emiliano Sala was missing after the light aircraft he was travelling in disappeared between France and England the previous evening, according to France's civil aviation authority, France, January 22, 2019. REUTERS/Stephane Mahe
سالا الذي تعاقد معه نادي كارديف سيتي قبل أيام قليلة من الحادث عُثر عى جثته (رويترز)
12/11/2021

ذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة في كارديف دانت -اليوم الجمعة- رجل الأعمال ديفيد هندرسون بالسجن 18 شهرا لتنظيم رحلة الطيران التي تسببت في وفاة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

وواجه هندرسون (67 عاما) اتهامات بالإخفاق في اتباع بروتوكولات السلامة؛ فقد تسبب ذلك في مقتل سالا (28 عاما) وقائد الطائرة ديفيد إيبوتسون في يناير/كانون الثاني 2019 خلال رحلة فوق القنال الإنجليزي، من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف في ويلز.

وفي الشهر الماضي دانته محكمة بتعريض سلامة الطائرة للخطر.

وعُثر بعد شهر من الحادث على جثة سالا الذي كان قد تعاقد معه نادي كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (20.10 مليون دولار) قبل أيام قليلة من تحطم الطائرة، في حين لم تنتشل جثة إيبوتسون.

وذُكر خلال المحاكمة أن إيبوتسون، الذي كان يقود من أجل هندرسون بانتظام، لم يحمل تصريحا أو شهادة لقيادة الطائرات ليلا.

المصدر : وكالات

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والد اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا (مواقع التواصل ورويترز)

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Published On 26/4/2019
PROGRESO, ARGENTINA - FEBRUARY 16: Football player of Nantes Nicolas Pallois (R), Dario Sala (C) brother of Emiliano Sala and Horacio Sala (C-back) his father, along with other relatives and friends carry the coffin followed by Sala's mother Carina Mercedes Taffarel (L) after a vigil at Sala's boyhood club San Martin de Progreso on February 16, 2019 in Progreso, Argentina. 28-year-old striker was killed when the private plane carrying him from Nantes to Cardiff crashed in the English Channel near Alderney on January 21. Sala's body was recovered from the wreckage on February 6 and pilot David Ibbotson remains missing. (Photo by Gustavo Garello/Getty Images)

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