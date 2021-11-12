عقوبة قاسية لرجل أعمال أدين في مصرع اللاعب الأرجنتيني سالا خلال تحطم طائرة

ذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة في كارديف دانت -اليوم الجمعة- رجل الأعمال ديفيد هندرسون بالسجن 18 شهرا لتنظيم رحلة الطيران التي تسببت في وفاة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

وواجه هندرسون (67 عاما) اتهامات بالإخفاق في اتباع بروتوكولات السلامة؛ فقد تسبب ذلك في مقتل سالا (28 عاما) وقائد الطائرة ديفيد إيبوتسون في يناير/كانون الثاني 2019 خلال رحلة فوق القنال الإنجليزي، من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف في ويلز.

وفي الشهر الماضي دانته محكمة بتعريض سلامة الطائرة للخطر.

وعُثر بعد شهر من الحادث على جثة سالا الذي كان قد تعاقد معه نادي كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (20.10 مليون دولار) قبل أيام قليلة من تحطم الطائرة، في حين لم تنتشل جثة إيبوتسون.

وذُكر خلال المحاكمة أن إيبوتسون، الذي كان يقود من أجل هندرسون بانتظام، لم يحمل تصريحا أو شهادة لقيادة الطائرات ليلا.