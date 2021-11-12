قليلون جدا هم اللاعبون الذين اختتموا مسيراتهم في الملاعب، ولعبوا مئات المباريات، ولم يحصلوا على بطاقة حمراء واحدة.
شاهد.. تدخلان مروعان في التصفيات الأوروبية لمونديال قطر 2022
شهدت مباريات الخميس ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، تدخلين عنيفين قادا لطرد لاعبين من ليختنشتاين وأذربيجان.
وفي المباراة التي جمعت أذربيجان بضيفه منتخب لوكسمبورغ ضمن المجموعة الأولى، تدخل اللاعب الأذري تيلور موتاليموف تدخلا عنيفا على منافسه من لوكسمبورغ، محاولا السيطرة على كرة عالية.
🟥 تدخل عنيف من الأذري موتاليموف يكلّفه البطاقة الحمراء !
ما رأيك بمثل هذه التدخّلات ؟🤔#قطر2022 | #تصفيات_كأس_العالم #Qatar2022 | #WCQ2022 pic.twitter.com/O3oQvunX0D
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2021
ولم يتردد الحكم مانويل شوتنغروبر في إشهار البطاقة الحمراء مباشرة للاعب موتاليموف في الدقيقة 21 من المباراة التي انتهت بفوز لوكسمبورغ 3-1.
وفي مباراة أخرى، خطف جينس هوفر لاعب منتخب ليختنشتاين الأضواء بتدخله المتهور الذي راح ضحيته الألماني ليون غوريتسكا في الدقيقة التاسعة.
🟥 الاعتراف بالخطأ فضيلة
ما رأيك بصنيع ينس هوفر لاعب ليختنشتاين؟#قطر2022 | #تصفيات_كأس_العالم | #ألمانيا_ليشتنشتاين #Qatar2022 | #WCQ2022 pic.twitter.com/6r6SBog6MW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2021
وعقب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، سارع جينس للاعتذار من منافسه الألماني ورافقه إلى خارج الملعب، قبل استكمال المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا 9-صفر.