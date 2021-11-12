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كرة قدم

شاهد.. تدخلان مروعان في التصفيات الأوروبية لمونديال قطر 2022

World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Azerbaijan v Luxembourg Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Azerbaijan v Luxembourg - Baku Olympic Stadium, Baku, Azerbaijan - November 11, 2021 Azerbaijan's Tellur Mutallimov reacts after receiving a red card by referee Manuel Schuttengruber REUTERS/Aziz Karimov
الحكم مانويل شوتنغروبر يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب أذربيجان موتاليموف (رويترز)
11/11/2021-|آخر تحديث: 12/11/202112:52 AM (مكة المكرمة)

شهدت مباريات الخميس ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، تدخلين عنيفين قادا لطرد لاعبين من ليختنشتاين وأذربيجان.

وفي المباراة التي جمعت أذربيجان بضيفه منتخب لوكسمبورغ ضمن المجموعة الأولى، تدخل اللاعب الأذري تيلور موتاليموف تدخلا عنيفا على منافسه من لوكسمبورغ، محاولا السيطرة على كرة عالية.

ولم يتردد الحكم مانويل شوتنغروبر في إشهار البطاقة الحمراء مباشرة للاعب موتاليموف في الدقيقة 21 من المباراة التي انتهت بفوز لوكسمبورغ 3-1.

وفي مباراة أخرى، خطف جينس هوفر لاعب منتخب ليختنشتاين الأضواء بتدخله المتهور الذي راح ضحيته الألماني ليون غوريتسكا في الدقيقة التاسعة.

وعقب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، سارع جينس للاعتذار من منافسه الألماني ورافقه إلى خارج الملعب، قبل استكمال المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا 9-صفر.

المصدر : مواقع إلكترونية

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Published On 14/12/2020
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