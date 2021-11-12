شهدت مباريات الخميس ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، تدخلين عنيفين قادا لطرد لاعبين من ليختنشتاين وأذربيجان.

وفي المباراة التي جمعت أذربيجان بضيفه منتخب لوكسمبورغ ضمن المجموعة الأولى، تدخل اللاعب الأذري تيلور موتاليموف تدخلا عنيفا على منافسه من لوكسمبورغ، محاولا السيطرة على كرة عالية.

ولم يتردد الحكم مانويل شوتنغروبر في إشهار البطاقة الحمراء مباشرة للاعب موتاليموف في الدقيقة 21 من المباراة التي انتهت بفوز لوكسمبورغ 3-1.

وفي مباراة أخرى، خطف جينس هوفر لاعب منتخب ليختنشتاين الأضواء بتدخله المتهور الذي راح ضحيته الألماني ليون غوريتسكا في الدقيقة التاسعة.

وعقب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، سارع جينس للاعتذار من منافسه الألماني ورافقه إلى خارج الملعب، قبل استكمال المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا 9-صفر.