ذكر تقرير صحفي اليوم الجمعة أن أحد التقارير الطبية المتعلقة بالوضعية الصحية لمهاجم برشلونة سيرجيو أغويرو لا تحمل معلومات مبشرة، وقد تجبر اللاعب على اتخاذ قرار بإنهاء مسيرته الكروية.

وأجبر أغويرو على مغادرة الملعب خلال مباراة برشلونة وألافيس في الدوري نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد شعوره بآلام في الصدر، ونقل سريعا إلى المستشفى، حيث تم تشخيص معاناته بعدم انتظام ضربات القلب.

وأصدر نادي برشلونة في وقت لاحق بيانا أكد فيه أن اللاعب سيخضع للعلاج لمدة 3 أشهر، وسيتم تقييم حالته بعد ذلك وتحديد موعد لعودته إلى التدريبات.

غير أن صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية نقلت اليوم معلومات تشير إلى أن التقارير الأخيرة بشأن الحالة الصحية لأغويرو أكدت أن مشكلة عدم انتظام ضربات القلب من شأنها أن تعرض مسيرة اللاعب لخطر كبير، وأكدت أن اللاعب أحيط علما بالتقارير الجديدة، وأشارت إلى أن التشاؤم يسود الوضع حاليا بشأن المستقبل الكروي للمهاجم الأرجنتيني.

وعلى عكس مشكلة عدم انتظام ضربات القلب التي عانى منها منذ سنوات وخضع بسببها لعملية جراحية، يبدو وضع أغويرو حاليا أكثر تعقيدا.

وذكر التقرير أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوص خلال الأشهر المقبلة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله في ملاعب كرة القدم.

وانضم أغويرو (33 عاما) إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يشارك في بداية الموسم بسبب معاناته من إصابة، وبعد فترة قصيرة من تعافيه تعرض لأزمته الجديدة التي ستفصح الأيام المقبلة عن مآلها.