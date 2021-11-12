تغريدة لأغويرو تكشف عن حالته الصحية واحتمالات اعتزاله

بتغريدة على موقع "تويتر"، ناقش الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم برشلونة، وضعه الصحي الحالي بعد انتشار شائعات اليوم الجمعة تفيد بأن مسيرة الـ"كون" قد تنتهي مبكرا.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا من اضطراب في ضربات القلب خلال تعادل "البلوغرانا" 1-1 أمام ألافيس الشهر الماضي في الليغا، وكشف لاحقًا أنه سيغيب عن الملاعب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo 🤟🏽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021

وكتب "الدولي الأرجنتيني" أنه "ردًّا على الشائعات (يوم الجمعة)، يمكنني أن أخبركم أنني أتبع تعليمات أطباء النادي، وأجري الفحوص، وألتزم العلاج، وأرى كيف أتطور في غضون 90 يومًا.. فكر بإيجابية دائمًا".

وحتى الآن، لم يصدر برشلونة أي بيان بشأن هذه المسألة ويتوخى البرسا الحذر في مسألة أغويرو.