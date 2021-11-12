بعد مزاعم عن تأجير ديالو لاعبة سان جيرمان "ملثميْن" لضرب زميلتها حمرواي.. الشرطة تقول كلمتها

قال نادي باريس سان جيرمان إن الشرطة الفرنسية أطلقت سراح لاعبة فريق كرة القدم للسيدات أميناتو ديالو أمس الخميس، بعد واقعة الاعتداء على زميلة لها بالفريق الأسبوع الماضي.

وأعلن سان جيرمان أول أمس الأربعاء أن الشرطة احتجزت ديالو بعد فتح تحقيق في الاعتداء المزعوم.

وذكرت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) أن ديالو (26 عاما) حرضت على إصابة زميلتها خيرة حمراوي عن طريق مطالبة رجلين مقنّعين بإخراجها من سيارة والاعتداء عليها في الرابع من الشهر الجاري.

وأوضح النادي في بيان "أطلقت الشرطة سراح أميناتو ديالو، وسيواصل النادي دعم لاعباته ومساعدتهن في اجتياز هذه المحنة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "يشدد باريس سان جيرمان على ثقته في النظام القضائي لتسليط الضوء الكامل على الأحداث. يود النادي توجيه الشكر لكل شخص ضبط النفس واحترم قرينة البراءة وخصوصية الفريق".

وانتقلت ديالو، التي شاركت في 7 مباريات مع منتخب فرنسا، إلى الفريق الباريسي قادمة من جانجون في 2016.