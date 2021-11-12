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كرة قدم

الجزائر تكتسح جيبوتي وتتصدر مجموعتها في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر

المنتخب الجزائري
منتخب الجزائر يتصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة (مواقع التواصل)
12/11/2021-|آخر تحديث: 12/11/202106:45 PM (مكة المكرمة)

اكتسح منتخب الجزائر نظيره جيبوتي برباعية نظيفة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق يوسف بلايلي (29)، قبل أن يضيف سعيد بن رحمة هدف آخر (40)، في حين تكفل سفيان فيغولي بالهدف الثالث (42). وفي الدقيقة 86 سجل إسلام سليماني الهدف الرابع للمنتخب الجزائري.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، في وقت يتذيل فيه منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة من دون رصيد من النقاط.

واستفاد منتخب الجزائر من تعثر منافسه المباشر بوركينا فاسو، الذي تعادل مع منتخب النيجر 1-1 في مباراة في الجولة نفسها في المجموعة ذاتها.

ورفع منتخب بوركينا فاسو، الذي سيحل ضيفا على الجزائر في الجولة الأخيرة، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، ويحتل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

المصدر : وكالات

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Published On 3/6/2021
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