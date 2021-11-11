5 منتخبات كبيرة تواجه خطر الغياب عن مونديال قطر 2022

يقترب مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 من محطته الأخيرة، وفي حين حسمت بعض المنتخبات تأهلها، تواجه منتخبات كبرى خطر الغياب عن البطولة التي ينتظرها عشاق كرة القدم كل 4 سنوات.

واستعرض تقرير لموقع "90 دقيقة" (90Min) في نسخته الفرنسية 5 منتخبات كبيرة تواجه صعوبة في حسم تأهلها، وقد تكون من أبرز الغائبين عن البطولة التي تستضيفها قطر.

غانا

أهدر منتخب غانا نقطتين ثمينتين في صراعه لحجز بطاقة التأهل للمرحلة النهائية بالتصفيات الأفريقية اليوم الخميس عقب تعادله 1-1 مع مضيفه منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة السابعة، وظل منتخب غانا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق هدف خلف منتخب جنوب أفريقيا (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه، الذي يلاقي ضيفه منتخب زيمبابوي في وقت لاحق اليوم.

وسيكون منتخب غانا على موعد مع مباراة نهائية أمام جنوب أفريقيا في الجولة الختامية، حيث سيكون مطالبا بالفوز من أجل ضمان العبور إلى الدور الفاصل الأخير في التصفيات، علما أن غانا شاركت في 3 من آخر 4 نسخ للمونديال.

ويتأهل متصدرو المجموعات العشر في التصفيات الأفريقية إلى دور فاصل من مباراة واحدة بنظام الذهاب والإياب لتحديد هوية 5 متأهلين للمونديال القادم.

تشيلي

وصل منتخب تشيلي إلى ثمن نهائي كأس العالم في 2010 و2014، وفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، ويواجه خطر تكرار الغياب في النسخة المقبلة بعد بداية سيئة في تصفيات أميركا الجنوبية.

ويحتل منتخب تشيلي حاليا المركز السادس قبل 6 جولات من نهاية التصفيات، وسيكون عليه مواجهة منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروغواي في الجولات المقبلة.

وتتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى نهائيات المونديال، ويلعب صاحب المركز الخامس مباراة فاصلة مع منتخب من قارة أخرى للحصول على فرصة التواجد في قطر.

الكاميرون

يعد منتخب الكاميرون أحد أكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في كأس العالم، حيث سجل حضورا في 7 نسخ للبطولة، ومن سوء حظ الفريق تواجده مع ساحل العاج في المجموعات نفسها خلال التصفيات الحالية.

وبعد خسارته في مباراة الذهاب 1-2، سيكون منتخب "الأسود غير المروضة" مطالبا بتحقيق الفوز في المباراة الختامية أمام ساحل العاج، ولكن قبل ذلك يجب عليه التفوق على مالاوي في الجولة قبل الأخيرة للحفاظ على فارق النقطة الذي يفصله عن المتصدر ساحل العاج حاليا.

كرواتيا

كرواتيا -التي وصلت إلى نهائي النسخة الأخيرة في روسيا، وخسرت أمام فرنسا- تتأخر بنقطتين عن روسيا قبل جولتين من ختام التصفيات، وستكون مطالبة بالفوز اليوم على مالطا، قبل استقبال روسيا في مواجهة نهائية لحسم بطاقة العبور المباشرة.

وفي حال فشلت كرواتيا في اقتناص الصدارة من روسيا، ستكون مجبرة على المرور بدور فاصل محفوف بكثير من المخاطر، وقد يحرم رفاق لوكا مودريتش من السفر إلى قطر.

إسبانيا

كان المنتخب الإسباني محظوظا حين خسر منتخب السويد 1-2 أمام اليونان، وهو ما أبقى فرص التأهل في يد المنتخب الذي يقوده لويس إنريكي.

ويواجه منتخب إسبانيا اليوم اليونان، ويستقبل منتخب السويد في الجولة الأخيرة، وستحاول إسبانيا قلب تأخرها في الترتيب حاليا بنقطتين عن المتصدر، لضمان الحصول على بطاقة العبور مباشرة وعدم المخاطرة بخوض دور فاصل.