موهبة صلاح لم تقدر من فرق أوروبية كبيرة بينها بايرن ميونخ وبرشلونة

يبدو أن رحلة المصري محمد صلاح نحو التألق والسطوع في سماء الكرة الأوروبية والعالمية لم تكن مفروشة بالورود، فأكثر من فريق عربي وأوروبي عُرض عليها صلاح ورفضت التعاقد لأسباب مختلفة.

وآخر الفرق التي لم تقدر موهبة صلاح كان بايرن ميونخ.

ففي 2015، عرض روما النجم المصري على الفريق البافاري مقابل 31 مليون يورو فقط، لكنه رفض وضم مكانه البرازيلي دوغلاس كوستا من شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل 32 مليون يورو.

وقبل البايرن، وقع برشلونة "في الفخ"، فبحسب صحيفة "إل ناسيونال" (ElNacional) الكتالونية، فإن من بين الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الإدارة السابقة للبرسا، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو (2015-2020)، رفض ضم صلاح من روما مقابل 40 مليون يورو في 2017، وتفضيل التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي من دورتموند صيف العام نفسه.

وبلغت صفقة انتقال "اللاعب الزجاجي" الضخمة نحو 105 ملايين يورو إضافة إلى 35 مليونا كحوافز إضافية، رغم أنه لم يلعب سوى موسم وحيد مع دورتموند.

وفي عام 2011، كان صلاح قريبا من تحقيق حلمه بالانضمام لفريق الزمالك -الذي يشجعه كما يتردد في مصر- إلا أن ممدوح عباس رئيس النادي آنذاك رفضه، وقال إن صلاح "لاعب يحتاج لعمل كبير جدا، حتى ينصهر في بوتقة فريق الزمالك، لأنه لاعب عنده ذاتية (أناني) شديدة رغم أنه لاعب كبير".

وفي العام نفسه أيضا، عرض وكيل أعمال صلاح، انتقاله من المقاولون العرب إلى الدوري السعودي وبالتحديد لنادي الأنصار.

ورفض النادي السعودي فكرة التعاقد مع اللاعب المصري مقابل 170 ألف دولار.

وانتقل بعدها محمد صلاح إلى نادي بازل السويسري، ومن ثم إلى تشلسي وروما وفيورنتينا، ليحط في ليفربول، حيث تألق مع الأخير وحصد الألقاب المحلية والقارية والجوائز الشخصية.

وتبلغ قيمة صلاح -الذي يعد أفضل لاعب في العالم حاليا- 100 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالقيم السوقية للاعبين.