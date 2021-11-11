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كرة قدم

لا مكان للأعمال الخيرية في البريميرليغ

Watford v Liverpool - Premier League
غاري نيفيل مدافع إنجلترا السابق: تخيلوا رفض طلب لجمع تبرعات لزيادة الوعي بخصوص المشردين (غيتي)
11/11/2021

ذكرت تقارير بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رفضت طلبا من الأندية بارتداء قمصان بديلة عند استضافة مباريات في فترة عيد الميلاد دعما لمؤسسة شيلتر الخيرية.

وكتبت المؤسسة الخيرية الداعمة لإيواء المشردين على تويتر أول أمس الثلاثاء أنها تطلق حملة بعدم ارتداء القمصان الأساسية للمباريات المقامة على أرض الأندية ودعت الفرق والمشجعين "إلى التخلص من
ألوان المباريات على أرضهم وارتداء الألوان البديلة أو القميص الثالث لإظهار الدعم لمن لا يملك بيتا آمنا".

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن المؤسسة الخيرية تواصلت مع 9 أندية من الدوري الممتاز ستلعب على أرضها في 26 ديسمبر/كانون الأول، بخصوص دعم المشردين وإمكانية الحصول على مساعدتهم لجمع تبرعات.

وقال التقرير إنه وفقا للخطة فإن قمصان المباريات الأساسية سيتم التوقيع عليها من اللاعبين ثم إقامة مزاد عليها لجمع تبرعات.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي إن "الرابطة تتلقى عددا كبيرا من الطلبات من مؤسسات خيرية كل موسم، لكن رغم ذلك لا يكون بوسعنا دعمها بشكل كامل".

وأضاف "تستطيع الأندية دعم الأعمال الخيرية، ونحن نشجع الأندية على ذلك، بشرط الالتزام بلوائح رابطة الدوري الإنجليزي".

وانتقد غاري نيفيل مدافع إنجلترا السابق، رفض الطلب وكتب على تويتر "تخيلوا رفض طلب لجمع تبرعات لزيادة الوعي بخصوص المشردين"، قبل أن يؤكد أنه سيكون بوسع الأندية إجبار الرابطة على تغيير
قرارها إذا "ضغطت بقوة".

المصدر : وكالات

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Published On 7/11/2021
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