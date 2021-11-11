كورونا تعصف بمنتخب ألمانيا قبل التصفيات الأوروبية لمونديال قطر 2022

يغيب الألماني يوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان، عن تشكيلة بلاده أمام ليشتنشتاين اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بسبب الإصابة، وبعد يوم واحد من خروج 5 لاعبين من المعسكر بسبب

انتشار عدوى "كوفيد-19".

وأصيب المدافع نيكلاس زوله بفيروس كورونا، بينما دخل زملاؤه سيرج غنابري ويوشوا كيميش وجمال موسيالا وكريم أديمي في العزل الذاتي لتنفيذ تعليمات سلطات الصحة المحلية.

وقال هانز فليك مدرب ألمانيا يوم الأربعاء "كما تعلمون، استدعينا بعض اللاعبين الجدد، وترك كثيرون المعسكر".

وأضاف "الآن يوليان (دراكسلر) انضم لقائمة الغائبين. إنه يعاني من مشكلة عضلية في ساقه اليمنى. إنه سيغيب ولا أعرف مدة غيابه".

وضمنت ألمانيا بالفعل التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل قبل مباراة يوم الخميس، وقبل مواجهة أرمينيا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن انتشار العدوى في منتخب ألمانيا أثار جدلا واسعا حول استمرار رفض كيميش لاعب بايرن ميونيخ للحصول على التطعيم.

ورغم أن فيلك قال إنه يدعم حصول الجميع على اللقاح، فإنه أكد أنه لكل شخص حرية الاختيار في النهاية.

وقال فليك "اقتناعي أنه يجب علينا التطعيم، خاصة في عالم كرة القدم للمحترفين. التطعيم ليس إجباريا".

وأضاف "في النهاية، كل شخص يتحمل المسؤولية لكنه يملك أيضا حق الرفض. أعتقد أنه إذا كنا نريد الخروج من هذه الجائحة، فيجب علينا الحصول على اللقاح".

لكن فليك قال إن تركيزه الحالي ينصب فقط على المباراتين المقبلتين وأنه سيدفع بتشكيلة تلعب كرة هجومية وممتعة رغم إجراء العديد من التغييرات.

وقال فليك "نحن لا نتقدم بالشكوى. تمضي الأمور قدما ويجب أن نثق في اللاعبين المتاحين هنا وهم من أصحاب الإمكانات العالية".