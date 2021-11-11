عرب آسيا في تصفيات مونديال 2022.. تألق السعودية وحظوظ متباينة لعمان والإمارات ولبنان وسوريا

تقدم منتخب السعودية خطوة نحو حسم التأهل لمونديال قطر 2022، وتباينت حظوظ منتخبات عُمان والإمارات وسوريا والعراق لبلوغ العرس الكروي العالمي.

في المجموعة الأولى، تعادل منتخب العراق 1-1 مع نظيره السوري في العاصمة القطرية الدوحة، ووضع عمر السومة سوريا في المقدمة في الدقيقة 80 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة عرضية من زميله عمر خربين.

لكن بعدها بـ4 دقائق أدرك البديل أمير العماري التعادل للعراق من ركلة جزاء. وتقدم العراق للمركز الرابع بـ4 نقاط، متقدما بفارق نقطتين عن سوريا متذيلة المجموعة.

وحافظت إيران، التي تأهلت إلى كأس العالم 5 مرات، على مسيرتها الخالية من الهزيمة في التصفيات وصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات بعد فوزها 2-1 على لبنان في صيدا.

وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعد فوزها 1-0 على الإمارات في سول.

وحافظ لبنان على المركز الثالث بـ5 نقاط، بينما تأتي الإمارات في المركز الخامس بـ3 نقاط.

وتقام الجولة السادسة لهذه المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي لبنان الإمارات في صيدا، والعراق يلعب ضد كوريا الجنوبية في الدوحة، وسوريا تلتقي إيران في عمّان.

وفي المجموعة الثانية، عاد منتخب السعودية بتعادل ثمين من أستراليا، في حين حقق منتخب عُمان تعادلا مهما أمام مضيفه منتخب الصين 1-1، وفازت اليابان بهدف وحيد على مضيفتها فيتنام.

وحافظت السعودية على صدارة مجموعتها بفضل التعادل أمام أستراليا، التي خاضت أول مباراة على أرضها خلال أكثر من عامين.

ورفعت السعودية رصيدها إلى 13 نقطة من 5 مباريات، وفقدت نقاطا لأول مرة بعد 4 انتصارات متتالية بالمجموعة الثانية، ليستمر الفارق 3 نقاط بينها وبين أستراليا صاحبة المركز الثاني.

وأحرز أمجد الحارثي هدفا من ضربة رأس قبل نحو ربع ساعة من النهاية ليدرك التعادل 1-1 لسلطنة عُمان مع مضيفتها الصين في المباراة التي جرت في الشارقة، في ظل استمرار خوض الصين مبارياتها في الخارج بسبب القيود المتعلقة بكورونا.

ورفعت عُمان رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الرابع، متقدمة بفارق 3 نقاط عن الصين خامسة الترتيب. وتأتي اليابان في المركز الثالث بـ9 نقاط بعد فوزها على فيتنام متذيلة الترتيب بدون نقاط.

وتقام الجولة السادسة من منافسات هذه المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي فيتنام السعودية في هانوي، وعُمان تلعب ضد اليابان في مسقط، والصين تلتقي أستراليا في الشارقة.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.