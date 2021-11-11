صانع أمجاد ليفربول يرحل عن الفريق نهاية الموسم الحالي

قال ليفربول إن مديره الرياضي مايكل إدواردز سيرحل عن منصبه بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وسيتولى جوليان وارد -الذي يشغل حاليا منصب مساعد المدير الرياضي- المسؤولية عقب رحيل إدواردز.

وأوضح "الليفر" -في بيانه عبر موقعه على الإنترنت- أن إدواردز أبلغ ملاك النادي رغبته في خوض تحد جديد عقب انتهاء عقده، مما يسمح بانتقال منظم.

وانضم إدواردز (42 عاما) إلى "أنفيلد" في 2011 رئيسا لفريق التحليل قبل توليه منصب المدير الرياضي في 2016.

وفاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي في وجود إدواردز.

يذكر أن "إدواردز" تعاقد مع كل من محمد صلاح وروبرتو فرمينيو وساديو ماني وجو غوميز وجيجي فينالدوم وجويل ماتيب وأندي روبرتسون مقابل نحو 164 مليون يورو.

وكتب إدواردز -الذي يدور حديث حول انتقاله إلى ريال مدريد- أنه كان دائما يخطط لتقليص فترته في النادي إلى 10 سنوات كحد أقصى، وقال "أحببت العمل هنا لكنني مؤمن بالتغيير".

وفي وقت سابق اليوم، أوضح مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد إيدي هاو أن إدواردز لن ينضم إليه في ملعب "سانت جيمس بارك".