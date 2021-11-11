مهما كان الهدف صعبا ينجح عملاقا الكرة الإسبانية في تحقيق أهدافهما والتعاقد مع أبرز نجوم اللعبة في العالم، وذلك من خلال إستراتيجية تتضمن 7 خطوات محددة تنتهي بإعلان الصفقة بشكل رسمي.
بينهم رونالدينيو وراموس وهالاند.. صفقات فاشلة كادت تغيّر مستقبل لاعبين
11/11/2021
يتحدث تاريخ كرة القدم عن الصفقات الناجحة والأغلى وكيف غيّر انتقال اللاعبين مسار مسيرتهم وتأثيرهم على الفرق التي انضموا لها، ولكن التاريخ نفسه لا يخبرنا عن الصفقات الفاشلة التي لم تتم لأسباب مختلفة.
ومن بين هذه الصفقات، يظهر نجوم من العيار الثقيل لم تكتمل إجراءات انتقالهم إلى الفرق في الأمتار الأخيرة:
- رونالدينيو من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد عام 2003: كان يبلغ "الساحر البرازيلي" وقتها 23 عاما، وكان قريبا جدا من الانتقال إلى "أولد ترافورد"، وبدأ التحضير لرقم قميصه لكنه في النهاية اختار الرحيل إلى برشلونة وبات جزءا من تاريخ الفريق الكتالوني.
- توني كروس من بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد عام 2014: كان يبلغ "المايسترو الألماني" وقتها 24 عاما، ويقول كروس إن مدرب مانشستر يونايتد السابق ديفيد مويس تابعني وطلب التعاقد معي وكانت الأوراق تنتظر التوقيع، لكن "المانيو" أقال مويس وعيّن لويس فان غال مكانه، فتعقّدت الصفقة.
- سيرجيو راموس من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد عام 2015: كان يبلغ "المطرقة الإسبانية" وقتها 29 عاما، ويقول راموس إنه كان قاب قوسين من الانضمام "للشياطين الحمر"، وجُهزت الأوراق وكانت تنتظر التوقيع، غير أن الأمور لم تسير في الطريق المناسب، فجدّد عقده مع الفريق الملكي.
- توماس مولر من بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد عام 2015: كان يبلغ "الدولي الألماني" وقتها 26 عاما، ويقول مولر إن فان غال مدرب "المانيو" كان يريد ضمه وكان هو موافقا على الصفقة، ولكن في الأمتار الأخيرة تدخل الفريق البافاري وطلب منه البقاء، فوافق مباشرة.
- إيرلينغ هالاند من سالزبورغ إلى مانشستر يونايتد عام 2019: كان يبلغ "الإعصار النرويجي" وقتها 19 عاما، ويقول وكيل أعمال هالاند إنه في هذه السن (19 عاما) لم يكن يريد اللاعب الانتقال إلى البريميرليغ، وفضل بدء مسيرته الاحترافية الفعلية من دورتموند.
المصدر : مواقع إلكترونية