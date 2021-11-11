بينهم رونالدينيو وراموس وهالاند.. صفقات فاشلة كادت تغيّر مستقبل لاعبين

يتحدث تاريخ كرة القدم عن الصفقات الناجحة والأغلى وكيف غيّر انتقال اللاعبين مسار مسيرتهم وتأثيرهم على الفرق التي انضموا لها، ولكن التاريخ نفسه لا يخبرنا عن الصفقات الفاشلة التي لم تتم لأسباب مختلفة.

ومن بين هذه الصفقات، يظهر نجوم من العيار الثقيل لم تكتمل إجراءات انتقالهم إلى الفرق في الأمتار الأخيرة: