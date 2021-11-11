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كرة قدم

بينهم رونالدينيو وراموس وهالاند.. صفقات فاشلة كادت تغيّر مستقبل لاعبين

NAPLES, ITALY - NOVEMBER 05: Erling Braut Haaland of RB Salzburg celebrates after scoring the 0-1 goal during the UEFA Champions League group E match between SSC Napoli and RB Salzburg at Stadio San Paolo on November 05, 2019 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
هالاند رفض الانتقال إلى البريميرليغ عام 2019 وفضل دورتموند (رويترز)
11/11/2021

يتحدث تاريخ كرة القدم عن الصفقات الناجحة والأغلى وكيف غيّر انتقال اللاعبين مسار مسيرتهم وتأثيرهم على الفرق التي انضموا لها، ولكن التاريخ نفسه لا يخبرنا عن الصفقات الفاشلة التي لم تتم لأسباب مختلفة.

ومن بين هذه الصفقات، يظهر نجوم من العيار الثقيل لم تكتمل إجراءات انتقالهم إلى الفرق في الأمتار الأخيرة:

  • رونالدينيو من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد عام 2003: كان يبلغ "الساحر البرازيلي" وقتها 23 عاما، وكان قريبا جدا من الانتقال إلى "أولد ترافورد"، وبدأ التحضير لرقم قميصه لكنه في النهاية اختار الرحيل إلى برشلونة وبات جزءا من تاريخ الفريق الكتالوني.
  • توني كروس من بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد عام 2014: كان يبلغ "المايسترو الألماني" وقتها 24 عاما، ويقول كروس إن مدرب مانشستر يونايتد السابق ديفيد مويس تابعني وطلب التعاقد معي وكانت الأوراق تنتظر التوقيع، لكن "المانيو" أقال مويس وعيّن لويس فان غال مكانه، فتعقّدت الصفقة.
  • سيرجيو راموس من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد عام 2015: كان يبلغ "المطرقة الإسبانية" وقتها 29 عاما، ويقول راموس إنه كان قاب قوسين من الانضمام "للشياطين الحمر"، وجُهزت الأوراق وكانت تنتظر التوقيع، غير أن الأمور لم تسير في الطريق المناسب، فجدّد عقده مع الفريق الملكي.
  • توماس مولر من بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد عام 2015: كان يبلغ "الدولي الألماني" وقتها 26 عاما، ويقول مولر إن فان غال مدرب "المانيو" كان يريد ضمه وكان هو موافقا على الصفقة، ولكن في الأمتار الأخيرة تدخل الفريق البافاري وطلب منه البقاء، فوافق مباشرة.
  • إيرلينغ هالاند من سالزبورغ إلى مانشستر يونايتد عام 2019: كان يبلغ "الإعصار النرويجي" وقتها 19 عاما، ويقول وكيل أعمال هالاند إنه في هذه السن (19 عاما) لم يكن يريد اللاعب الانتقال إلى البريميرليغ، وفضل بدء مسيرته الاحترافية الفعلية من دورتموند.
المصدر : مواقع إلكترونية

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Atletico Madrid v Valencia: La Liga- - MADRID, SPAIN - APRIL 24: Antoine Griezmann of Atletico Madrid celebrates after scoring a goal during La Liga soccer match between Atletico Madrid and Valencia at Wanda Metropolitano Stadium in Madrid, Spain on April 24, 2019.

برشلونة.. نموذج للصفقات الفاشلة

قبل عامين، قدّم برشلونة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان كلاعب جديد وصفقة “رابحة”، قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

Published On 1/9/2021
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