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كرة قدم

محرز يعلق على تقارير بشأن مغادرة مانشستر سيتي

Premier League - Manchester City v Burnley Soccer Football - Premier League - Manchester City v Burnley - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 16, 2021 Manchester City manager Pep Guardiola gives instructions to Riyad Mahrez Action Images via Reuters/Molly Darlington EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
محرز يدفع ثمن قرارات غوارديولا ولا يشارك كثيرا مع فريقه في الآونة الأخيرة (رويترز)
10/11/2021

رد النجم الجزائري لنادي مانشستر سيتي رياض محرز على التقارير التي أكدت قرب رحيله من مانشستر سيتي بسبب تراجع مشاركاته مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وتحدث موقع فوت ميركاتو (Foot Mercato) الفرنسي عن رحيل محتمل لمحرز خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكد أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد ينضم إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان.

واستند الموقع إلى وضعية محرز خلال الموسم الحالي، حيث تراجعت مشاركاته رغم أنه هداف الفريق خلال الموسم الحالي برصيد 8 أهداف في جميع المسابقات، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحق، كما أنه هداف النادي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا العام برصيد 4 أهداف في 4 مباريات.

غير أن اللاعب الجزائري نفى سريعا هذه المعلومات، وأكد أنه لا يفكر في المغادرة، وهو مصر على الاستمرار تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، وذلك في تصريح نقله موقع "سيتي إكسترا" (City Extra) المتخصص في أخبار النادي السماوي.

من جانبه، ذكر الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن محرز لا ينوي الرحيل عن السيتي، ويصر على المنافسة للحصول على فرص أكبر للمشاركة مع النادي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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يعود الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى أزماته الكثيرة مع نجوم الفرق التي يدربها، وآخر ضحاياه النجم الجزائري رياض محرز الذي يتعرض لمظلومية كروية كبيرة.

Published On 5/10/2021
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