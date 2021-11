رد النجم الجزائري لنادي مانشستر سيتي رياض محرز على التقارير التي أكدت قرب رحيله من مانشستر سيتي بسبب تراجع مشاركاته مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وتحدث موقع فوت ميركاتو (Foot Mercato) الفرنسي عن رحيل محتمل لمحرز خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكد أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد ينضم إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان.

واستند الموقع إلى وضعية محرز خلال الموسم الحالي، حيث تراجعت مشاركاته رغم أنه هداف الفريق خلال الموسم الحالي برصيد 8 أهداف في جميع المسابقات، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحق، كما أنه هداف النادي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا العام برصيد 4 أهداف في 4 مباريات.

غير أن اللاعب الجزائري نفى سريعا هذه المعلومات، وأكد أنه لا يفكر في المغادرة، وهو مصر على الاستمرار تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، وذلك في تصريح نقله موقع "سيتي إكسترا" (City Extra) المتخصص في أخبار النادي السماوي.

Exclusive: A new report concerning the future of Riyad Mahrez and a possible move away from #ManCity from January has been labelled as "fake", @City_Xtra have been told by the player.

من جانبه، ذكر الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن محرز لا ينوي الرحيل عن السيتي، ويصر على المنافسة للحصول على فرص أكبر للمشاركة مع النادي.

Riyad Mahrez is not planning to leave Manchester City in January, as things stand. He’s still determined to fight for a place and stay at Man City with Pep Guardiola. 🔵🇩🇿 #MCFC

Mahrez himself also denied reports as “fake” to @City_Xtra.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2021