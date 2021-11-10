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كرة قدم

ثورة كونتي في نادي توتنهام

Everton v Tottenham Hotspur - Premier League LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 07: Antonio Conte, Manager of Tottenham Hotspur shows his emotions during the Premier League match between Everton and Tottenham Hotspur at Goodison Park on November 07, 2021 in Liverpool, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
كونتي فاز بمباراة وتعادل في أخرى منذ توليه تدريب توتنهام (غيتي)
10/11/2021

فرض المدرب أنطونيو كونتي أسلوبه الصارم على لاعبي توتنهام بعد أيام فقط من توليه قيادة الفريق، واستهدف عددا من اللاعبين بسبب وزنهم الزائد ووضع خطة شكلت ثورة في النادي اللندني.

وذكر تقرير نقله موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي أن كونتي -الذي تولى تدريب توتنهام قبل أقل من أسبوعين- تفاجأ من الوزن الزائد لبعض اللاعبين، واستغرب أسلوب التغذية المعتمد.

ورغم فوز الفريق في أول مباراة قادها المدرب الإيطالي، التي كانت أمام فيتيس الهولندي 3-2 في دوري المؤتمر الأوروبي، فإنه عبّر للاعبيه عن عدم رضاه عن عدد من النقاط.

وذكر التقرير أن كونتي استهدف عددا من اللاعبين بسبب وزنهم الزائد وطالبهم بالعمل على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة، كما وضع خطة تدريبية مكثفة للجميع دفعت بعض اللاعبين إلى التأكيد أنهم لم يخضعوا لمثل هذا العمل منذ فترة المدرب الأرجنتيني السابق ماوريسيو بوتشينو، الذي ترك الفريق مطلع عام 2019.

وحرص المدرب الإيطالي على منع تقديم عدد من الأطعمة للاعبين بعد التدريبات بالإضافة إلى الكاتشب والمايونيز، كما قلل من استهلاك العصائر الطازجة والطهي بالزيت والزبدة، وطلب من اللاعبين تناول المزيد من الفواكه.

وإضافة إلى ذلك، خصص كونتي وقتا مطولا للمحاضرات، وضرب التقرير مثالا بحصة فيديو كانت على جدول أعمال الفريق من أجل مناقشة أداء اللاعبين في دوري المؤتمر، وكانت الحصة مقررة لمدة 20 دقيقة إلا أنها امتدت لنحو 75 دقيقة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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