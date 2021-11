يرفض التباهي بمقتنياته وينفر من مواقع التواصل.. نجم مانشستر سيتي يحتفل بنيل شهادة جامعية في إدارة الأعمال

احتفل الإسباني رودري بتخرجه وحصوله على شهادة جامعية في إدارة الأعمال والمانجمنت، ليعزز سيرته كلاعب مختلف عن أقرانه بسبب خياراته وأسلوب حياته.

وتحدث رودري (25 عاما) عن شهادته الجامعية للموقع الرسمي للنادي، وقال "لقد كان عملا شاقا، لكن في النهاية كان رائعا. لديك وقت لكل شيء. بالطبع، ممارسة كرة القدم في هذا المستوى مهنة متطلبة للغاية، لأن الأمر لا يقتصر فقط على اللعب والتدريب والمباريات، بل يشمل الراحة والعناية الخاصة التي يجب أن تحصل عليها".

وأضاف "في العادة أعود للمنزل عند الثالثة مساء، ويكون لدي وقت فراغ كامل بعد الظهر. يمكن القيام بأشياء كثيرة في تلك الفترة".

Rodri has announced via @ManCity that he has now completed his course for a degree in Management and Business Administration at Castellon University in Spain. 👨‍🎓👏

— City Xtra (@City_Xtra) November 1, 2021