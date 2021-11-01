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كرة قدم

يرفض التباهي بمقتنياته وينفر من مواقع التواصل.. نجم مانشستر سيتي يحتفل بنيل شهادة جامعية في إدارة الأعمال

Chelsea v Manchester City - Premier League LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 25: Rodri of Manchester City during the Premier League match between Chelsea and Manchester City at Stamford Bridge on September 25, 2021 in London, England. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)
رودري انضم لمانشستر سيتي في عام 2019 (غيتي)
1/11/2021

احتفل الإسباني رودري بتخرجه وحصوله على شهادة جامعية في إدارة الأعمال والمانجمنت، ليعزز سيرته كلاعب مختلف عن أقرانه بسبب خياراته وأسلوب حياته.

وتحدث رودري (25 عاما) عن شهادته الجامعية للموقع الرسمي للنادي، وقال "لقد كان عملا شاقا، لكن في النهاية كان رائعا. لديك وقت لكل شيء. بالطبع، ممارسة كرة القدم في هذا المستوى مهنة متطلبة للغاية، لأن الأمر لا يقتصر فقط على اللعب والتدريب والمباريات، بل يشمل الراحة والعناية الخاصة التي يجب أن تحصل عليها".

وأضاف "في العادة أعود للمنزل عند الثالثة مساء، ويكون لدي وقت فراغ كامل بعد الظهر. يمكن القيام بأشياء كثيرة في تلك الفترة".

واعترف لاعب الوسط الإسباني بأنه لم يكن قادرا على مجاراة إيقاع الطلاب الآخرين، ولكنه كان مقتنعا باستكمال مشواره الجامعي في جامعة كاستيلون الإسبانية، رغم انشغاله مع فريقه والمنتخب الإسباني.

ورغم احترافه كرة القدم، فلم يغادر رودري السكن الجامعي خلال فترة مزاولة الدراسة واللعب لنادي فياريال الإسباني، قبل الانتقال لأتلتيكو مدريد، ومن هناك إلى مانشستر سيتي.

وبالموازاة مع حرصه على استكمال دراسته الجامعية، يصر رودري على عدم الاتشغال بما يهتم به أقرانه من اللاعبين.

وإلى وقت قريب كان اللاعب الإسباني يقود سيارة مستعملة اشتراها من سيدة مسنة، ويرفض استبدال سيارة من الطراز الحديث بها رغم إلحاح أصدقائه، ويبرر ذلك بأن سيارته تؤدي المطلوب وهو مساعدته في التنقل من مكان لآخر.

كما لا يهتم رودري بشراء الإكسسوارات الغالية أو الوشوم، ولا يهتم كثيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع "سبورت بايبل" (sportbible).

يذكر أن رودري انضم لمانشستر سيتي في 2019، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة مرتين إضافة إلى لقب كأس الدرع الخيرية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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