ذكر تقرير لصحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان لا يستبعد فكرة فسخ عقد المدافع الإسباني سيرخيو راموس، رغم عدم لعبه أي دقيقة بألوان الفريق حتى الآن.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن اعتقادا يدور في أروقة إدارة النادي الفرنسي بأنهم "أخطؤوا في التوقيع" مع راموس بسبب إصابته التي أبعدته عن الملاعب مدة طويلة، وحرمته من الظهور لأول مرة مع باريس سان جيرمان منذ وصوله إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن هناك "قلقا داخل سان جيرمان" بسبب المدافع الإسباني المصاب منذ مايو/أيار الماضي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من احتمال عودته تدريجيا إلى التدريبات الجماعية خلال هذا الأسبوع، فإن تحديد موعد لعودته إلى المباريات غير معلوم حتى الآن.

في المقابل، نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Depotivo) الإسبانية عن مصادر مقربة من اللاعب نفيها وجود أي نية لدى إدارة باريس سان جيرمان في فسخ العقد مع راموس.

ولم يصدر باريس سان جيرمان أي تصريحات رسمية بشأن القضية المثارة بخصوص إنهاء عقد راموس، وعلى العكس من ذلك أعلن يوم الثلاثاء الماضي -في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني- أنه ينتظر عودة المدافع الإسباني إلى تدريبات الفريق بعد استكمال برنامج التعافي من إصابته في ربلة الساق، الذي أشرف على تنسيقه الجهاز الطبي.

بدوره، شارك راموس عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، الخميس الماضي، مقطع فيديو يطمئن من خلاله عشاقه وجماهير باريس سان جيرمان بعودته إلى الركض على العشب والتدريب منفردا، وكتب "نستمر في العمل والمضي قدما، ونتطلع إلى العودة".

وانضم راموس إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، ووقع عقدا مع النادي الباريسي لمدة عامين.