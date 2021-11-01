اقتحم مشجعو غريميو أرض الملعب عقب المباراة التي خسرها الفريق أمام بالميراس 3-1 مساء أمس الأحد (بالتوقيت المحلي) في الدوري البرازيلي لكرة القدم، وحطموا المعدات الخاصة بتقنية الفيديو (فار).

واندلعت مشاجرات بين جماهير الفريقين داخل المدرجات عقب نهاية المباراة.

وشعرت جماهير غريميو بالغضب بعد احتساب الحكم ضربة جزاء عقب الرجوع إلى تقنية "فار" ليحرز منها بالميراس هدف التعادل 1-1.

كما احتج المشجعون على إلغاء هدف لفريقهم كان سيمنحه التعادل 2-2، وذلك بسبب تسلسل تم احتسابه بعد العودة للفار.

""""""""TORCEDORES"""""""" DO GRÊMIO INVADIRAM O GRAMADO APÓS A DERROTA PARA O PALMEIRAS, QUEBRARAM MICROFONES, CABINE DO VAR ETC pic.twitter.com/7GtCjpXNUF — Goleada Info (@goleada_info) October 31, 2021

ولم تسلم معدّات مختلفة فوق أرضية الملعب من هجوم المشجعين الذين كسروا كل ما وجدوه في طريقهم، واضطر رافايل فيغا -لاعب بالميراس الذي اختير أفضل لاعب في المباراة- إلى المغادرة سريعا من موقع إجراء حوار تلفزيوني بعد هجوم المشجعين وتحطيم اللافتة الإعلانية التي كانت في الخلفية.

ويحتل غريميو المركز الثاني من القاع بجدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 26 نقطة، ويواجه الفريق شبح الهبوط قبل 10 مباريات من نهاية البطولة.