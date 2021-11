اقتحم مشجعو غريميو أرض الملعب عقب المباراة التي خسرها الفريق أمام بالميراس 3-1 مساء أمس الأحد (بالتوقيت المحلي) في الدوري البرازيلي لكرة القدم، وحطموا المعدات الخاصة بتقنية الفيديو (فار).

واندلعت مشاجرات بين جماهير الفريقين داخل المدرجات عقب نهاية المباراة.

وشعرت جماهير غريميو بالغضب بعد احتساب الحكم ضربة جزاء عقب الرجوع إلى تقنية "فار" ليحرز منها بالميراس هدف التعادل 1-1.

كما احتج المشجعون على إلغاء هدف لفريقهم كان سيمنحه التعادل 2-2، وذلك بسبب تسلسل تم احتسابه بعد العودة للفار.

""""""""TORCEDORES"""""""" DO GRÊMIO INVADIRAM O GRAMADO APÓS A DERROTA PARA O PALMEIRAS, QUEBRARAM MICROFONES, CABINE DO VAR ETC pic.twitter.com/7GtCjpXNUF

— Goleada Info (@goleada_info) October 31, 2021