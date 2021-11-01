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كرة قدم

مشجعون بالبرازيل يحطمون كل شيء انتقاما من تقنية الفار

Brasileiro Championship - Gremio v Palmeiras Soccer Football - Brasileiro Championship - Gremio v Palmeiras - Arena do Gremio, Porto Alegre, Brazil - October 31, 2021 Gremio fans target the pitchside VAR monitor as they invade the pitch after the match REUTERS/Diego Vara TPX IMAGES OF THE DAY
لم تسلم معدات مختلفة فوق أرضية الملعب من هجوم المشجعين (رويترز)
1/11/2021

اقتحم مشجعو غريميو أرض الملعب عقب المباراة التي خسرها الفريق أمام بالميراس 3-1 مساء أمس الأحد (بالتوقيت المحلي) في الدوري البرازيلي لكرة القدم، وحطموا المعدات الخاصة بتقنية الفيديو (فار).

واندلعت مشاجرات بين جماهير الفريقين داخل المدرجات عقب نهاية المباراة.

وشعرت جماهير غريميو بالغضب بعد احتساب الحكم ضربة جزاء عقب الرجوع إلى تقنية "فار" ليحرز منها بالميراس هدف التعادل 1-1.

كما احتج المشجعون على إلغاء هدف لفريقهم كان سيمنحه التعادل 2-2، وذلك بسبب تسلسل تم احتسابه بعد العودة للفار.

ولم تسلم معدّات مختلفة فوق أرضية الملعب من هجوم المشجعين الذين كسروا كل ما وجدوه في طريقهم، واضطر رافايل فيغا -لاعب بالميراس الذي اختير أفضل لاعب في المباراة- إلى المغادرة سريعا من موقع إجراء حوار تلفزيوني بعد هجوم المشجعين وتحطيم اللافتة الإعلانية التي كانت في الخلفية.

ويحتل غريميو المركز الثاني من القاع بجدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 26 نقطة، ويواجه الفريق شبح الهبوط قبل 10 مباريات من نهاية البطولة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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