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حماسة ونشاط مشجع مئوي لليفربول تخطف الأضواء عبر مواقع التواصل

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League
جماهير ليفربول في طريقها لملعب أنفيلد معقل الريدز (غيتي)
1/11/2021-|آخر تحديث: 1/11/202110:03 AM (مكة المكرمة)

خطف مشجع مسن لفريق ليفربول الإنجليزي يبلغ 99 عاما، الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بمقطع فيديو وثق نشاطه وحماسه الشديد في تشجيع الريدز وهو مرتديا كمامة ويسير على عصا يتوكأ عليها لتشجيع الفريق في الملعب.

ونشرت لوزي ويستهيد، وهي موظفة سابقة بالنادي الإنجليزي، مقطع الفيديو عبر حسابها على تويتر، وعلقت عليه قائلة "ما يقرب من 99 عاما.. يذهب إلى كل مباراة، لقد شهد ليفربول يفوز بجميع الألقاب باستثناء 4.. ولكني ما زلت لا أستطيع مجاراته".

وردا على استفسار أحد متابعيها حول الـ 4 ألقاب التي لم يحضرها المشجع، قالت إنها ألقاب الدوري الإنجليزي الأولى للفريق أعوام: 1901، و1906، و1922، و1923.

وأضافت أن المباراة الأولى الذي استطاع حضورها من مدرجات الملعب كانت في عام 1936، ومنذ ذلك الحين وهو يحافظ على حضوره الدائم في مباريات الريدز، بالإضافة إلى أنه لا يشرب الخمر منذ عام 1944 حفاظا على صحته.

وحصل المقطع ما يقرب من 100 ألف مشاهدة، وحاز على إعجاب ما يقرب من 6 آلاف مغرد، إلى جانب مشاركته من قبل 500 آخرين حتى الآن.

المصدر : وكالة سند
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