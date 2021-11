خطف مشجع مسن لفريق ليفربول الإنجليزي يبلغ 99 عاما، الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بمقطع فيديو وثق نشاطه وحماسه الشديد في تشجيع الريدز وهو مرتديا كمامة ويسير على عصا يتوكأ عليها لتشجيع الفريق في الملعب.

ونشرت لوزي ويستهيد، وهي موظفة سابقة بالنادي الإنجليزي، مقطع الفيديو عبر حسابها على تويتر، وعلقت عليه قائلة "ما يقرب من 99 عاما.. يذهب إلى كل مباراة، لقد شهد ليفربول يفوز بجميع الألقاب باستثناء 4.. ولكني ما زلت لا أستطيع مجاراته".

Nealrly 99 years of age. Goes to every game. Has seen Liverpool win every trophy but 4. Still can't keep up with him..😩😩😂😂 pic.twitter.com/uWQvokAWeI — ✨LouiseWesthead✨ (@louisewesthead) October 30, 2021

وردا على استفسار أحد متابعيها حول الـ 4 ألقاب التي لم يحضرها المشجع، قالت إنها ألقاب الدوري الإنجليزي الأولى للفريق أعوام: 1901، و1906، و1922، و1923.

The first 4 league titles and the 4th one was the year he was born so the titles from 1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922-23 👍🏼 — ✨LouiseWesthead✨ (@louisewesthead) October 30, 2021

وأضافت أن المباراة الأولى الذي استطاع حضورها من مدرجات الملعب كانت في عام 1936، ومنذ ذلك الحين وهو يحافظ على حضوره الدائم في مباريات الريدز، بالإضافة إلى أنه لا يشرب الخمر منذ عام 1944 حفاظا على صحته.

His first game was in 1936 ❤️ — ✨LouiseWesthead✨ (@louisewesthead) October 30, 2021

وحصل المقطع ما يقرب من 100 ألف مشاهدة، وحاز على إعجاب ما يقرب من 6 آلاف مغرد، إلى جانب مشاركته من قبل 500 آخرين حتى الآن.