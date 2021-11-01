حارس مرمى يضرب زملاءه براية الركنية بعد الخسارة في دوري المظاليم
في واقعة غريبة، اقتلع حارس مرمى الراية الركنية لمعاقبة زملائه بالضرب؛ وذلك عقب الخسارة 1-2 في دوري القسم الثاني في مصر.
وأظهر مقطع فيديو بطل تلك الواقعة، وهو حارس فريق الحامول الذي ينشط فيما يطلق عليه "دوري المظاليم" في مصر، يركض باتجاه راية الركنية ويقتلعها، ثم يطارد زملاءه ويضرب بعضهم بها وهو يركض في أرجاء الملعب، وسط محاولات البعض إيقافه.
حارس مرمى نادى الحامول بعد الخسارة امام نادى بيلا فى الدقيقة الأخيرة يكسر الراية ويضرب اصدقاءه . pic.twitter.com/MksgqKFQRh
— Magicano 🇵🇸 (@Magicanoo74) October 30, 2021
وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بين الفريقين، إلى أن استطاع أصحاب الأرض خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، مما تسبب في غضب الحارس المنافس.
وأثارت تلك الواقعة سخرية واسعة من رواد منصات التواصل، الذين رأوا أن ذلك الموقف يعبر عن قوة المباراة في ديربي محافظة كفر الشيخ كما يطلق عليه، في حين رأى آخرون أن اللاعبين في حاجة لما فعله الحارس بالفعل بعد الهزيمة.
وذهب أحدهم إلى أنه يرغب فيما فعله الحارس الغاضب لكن مع لاعبي فريق برشلونة الإسباني.
كل ليلة ديربي هي أسوأ كوابيسك 🦹 https://t.co/SzXUsTXSLH pic.twitter.com/zJsjfShsmM
— Muhammed 🦈 (@Muhamma68002956) October 30, 2021
يا متخاذلين 😂😂😂 https://t.co/mJUb7tLkci
— Shadow Man 🦅 (@Shadow_Man_7) October 30, 2021
والله ببقي عايز اعمل كده لي لعيبه برشلونة بعد كل ماتش #برشلونة https://t.co/hZ6lpw72c6
— Ahmed Fawzy🍉 (@_Ahmed_fawzy) October 30, 2021
عجينه لازم يتحاكم محاكمه عسكريه https://t.co/A5WyENWBXg
— مستر ص (@Saleh_elQady) October 31, 2021
ديربي المحافظة https://t.co/sSG280mGRk
— Akka (@mohamedakka1) October 30, 2021
ده لو حاجز ساعة في ملعب مش هيعمل كده !! https://t.co/9sQ7u1Affv
— Ashraf Magdy (@AshraafMagdy) October 31, 2021