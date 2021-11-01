Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

حارس مرمى يضرب زملاءه براية الركنية بعد الخسارة في دوري المظاليم

Soccer Football - Premier League - Leicester City v Southampton - King Power Stadium, Leicester, Britain - January 12, 2019 Goalkeeper gloves left on the pitch after the match REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or
يشتهر حراس المرمى بالتصرفات الغريبة (رويترز)
1/11/2021

في واقعة غريبة، اقتلع حارس مرمى الراية الركنية لمعاقبة زملائه بالضرب؛ وذلك عقب الخسارة 1-2 في دوري القسم الثاني في مصر.

وأظهر مقطع فيديو بطل تلك الواقعة، وهو حارس فريق الحامول الذي ينشط فيما يطلق عليه "دوري المظاليم" في مصر، يركض باتجاه راية الركنية ويقتلعها، ثم يطارد زملاءه ويضرب بعضهم بها وهو يركض في أرجاء الملعب، وسط محاولات البعض إيقافه.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بين الفريقين، إلى أن استطاع أصحاب الأرض خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، مما تسبب في غضب الحارس المنافس.

وأثارت تلك الواقعة سخرية واسعة من رواد منصات التواصل، الذين رأوا أن ذلك الموقف يعبر عن قوة المباراة في ديربي محافظة كفر الشيخ كما يطلق عليه، في حين رأى آخرون أن اللاعبين في حاجة لما فعله الحارس بالفعل بعد الهزيمة.

وذهب أحدهم إلى أنه يرغب فيما فعله الحارس الغاضب لكن مع لاعبي فريق برشلونة الإسباني.

 

المصدر : وكالة سند
المزيد من كرة قدم

عمره 99 عاما.. شاهد- مشجع ليفربول المسن يخطف الأضواء عبر مواقع التواصل

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League

بالفيديو- بين إنجاز ميلان وغضب مورينيو.. إبراهيموفيتش يؤكد أن المهارة ليس لها تاريخ صلاحية

Serie A - AS Roma v AC Milan

"والدي بطل لكن صلاح ملك".. صورة انتشرت كالنار في الهشيم

Premier League - Liverpool v Brighton & Hove Albion

مبلغ خيالي يجنيه رونالدو من إنستغرام

الأكثر قراءة

لوبوان: إذا تابعت بهذه النبرة سأسحقك.. حيل بوتين الخشنة مع رؤساء الدول

U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin talk before a session of the APEC summit in Danang, Vietnam November 11, 2017. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

هالة زايد لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد

السودان.. السلطات تفرج عن رئيس حزب البشير والبرهان يعزل النائب العام وحمدوك يضع شروطا لعودته لمنصبه

تنظيف الملابس من بينها.. 6 استخدامات مذهلة لورق الألمنيوم

فائدة وضع كرات الألومنيوم في غسالة