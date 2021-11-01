في واقعة غريبة، اقتلع حارس مرمى الراية الركنية لمعاقبة زملائه بالضرب؛ وذلك عقب الخسارة 1-2 في دوري القسم الثاني في مصر.

وأظهر مقطع فيديو بطل تلك الواقعة، وهو حارس فريق الحامول الذي ينشط فيما يطلق عليه "دوري المظاليم" في مصر، يركض باتجاه راية الركنية ويقتلعها، ثم يطارد زملاءه ويضرب بعضهم بها وهو يركض في أرجاء الملعب، وسط محاولات البعض إيقافه.

حارس مرمى نادى الحامول بعد الخسارة امام نادى بيلا فى الدقيقة الأخيرة يكسر الراية ويضرب اصدقاءه . pic.twitter.com/MksgqKFQRh — Magicano 🇵🇸 (@Magicanoo74) October 30, 2021

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بين الفريقين، إلى أن استطاع أصحاب الأرض خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، مما تسبب في غضب الحارس المنافس.

وأثارت تلك الواقعة سخرية واسعة من رواد منصات التواصل، الذين رأوا أن ذلك الموقف يعبر عن قوة المباراة في ديربي محافظة كفر الشيخ كما يطلق عليه، في حين رأى آخرون أن اللاعبين في حاجة لما فعله الحارس بالفعل بعد الهزيمة.

وذهب أحدهم إلى أنه يرغب فيما فعله الحارس الغاضب لكن مع لاعبي فريق برشلونة الإسباني.

والله ببقي عايز اعمل كده لي لعيبه برشلونة بعد كل ماتش #برشلونة https://t.co/hZ6lpw72c6 — Ahmed Fawzy🍉 (@_Ahmed_fawzy) October 30, 2021

عجينه لازم يتحاكم محاكمه عسكريه https://t.co/A5WyENWBXg — مستر ص (@Saleh_elQady) October 31, 2021