توتنهام يعلن إقالة المدرب نونو بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد

أعلن نادي توتنهام اليوم الاثنين عن إقالة المدرب نونو إسبريتو سانتو عقب الخسارة بملعبه 0-3 من مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع ليتراجع الفريق اللندني للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال فابيو باراتيتشي المدير الإداري لتوتنهام في بيان "أعرف إلى أي درجة أراد نونو وفريقه التدريبي النجاح وأشعر بالأسف لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف "نونو رجل مهذب حقا وسنرحب به دائما هنا ويجب أن نوجه له الشكر ولطاقمه ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وجاء قرار الإقالة بعد اجتماع عقد أمس الأحد بين دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام مع باراتيتشي، لمناقشة مستقبل المدرب الذي يواجه هجوما عنيفا من جماهير الفريق.

وتعرض توتنهام، الذي تصدر الدوري في أغسطس/آب الماضي عقب الفوز بأول 3 مباريات، للهزيمة الخامسة في البريميرليغ بفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر.

كما أُعفي طاقم نونو من مهمته ولم يعلن النادي عن خليفة المدرب البرتغالي.

وتولى نونو (47 عاما) قيادة توتنهام خلفا لجوزيه مورينيو بعقد لمدة عامين في يونيو/ حزيران الماضي بعد مسيرة مبهرة خلال أربعة مواسم مع ولفرهامبتون واندرارز.

وكانت انطلاقته واعدة بالفوز على حامل اللقب مانشستر سيتي في اليوم الافتتاحي للدوري لكنه تراجع بعد هزائم في أربع مواجهات ضد فرق لندنية.

ووضعت الهزيمة الثقيلة من يونايتد دون تسديد أي كرة على المرمى المسمار الأخير في نعشه وهتفت الجماهير ضده "أنت لا تعرف ماذا تفعل".

وتعثر توتنهام، الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2019، أيضا في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الجديدة ويحتل المركز الثالث بمجموعته خلف رين وفيتيس أرنهيم بفوز واحد في ثلاث مباريات قبل مواجهة فيتيس يوم الخميس.