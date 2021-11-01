أحرز زلاتان إبراهيموفيتش هدفه 150 في الدوري الإيطالي لكرة القدم في فوز ميلان 2-1 على روما، وانضم ميلان إلى 4 فرق حققت إنجازا فريدا بالبطولة، في حين وضعت الخسارة حدا لسجل جوزيه مورينيو الخالي من الهزائم على أرضه.

وأثبت المهاجم السويدي البالغ عمره 40 عاما أن المهارة ليس لها تاريخ انتهاء الصلاحية، وذلك عندما هز الشباك بتسديدة أرضية خادعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، ليمنح ميلان التقدم بعد بداية مثيرة، وهو الهدف 400 للمهاجم السويدي في مسابقات الدوري.

غضب مورينيو

وبدا مورينيو غاضبا في نهاية المباراة المتوترة بعد أن وضعت الخسارة حدا لسجله الخالي من الهزائم في 43 مباراة بالدوري الإيطالي على أرضه.

وتضمنت هذه المسيرة موسمين قاد خلالها إنتر لإحراز اللقب بين 2008 و2010، بالإضافة لفترته مع روما، الذي تولى تدريبه قبل بداية الموسم الحالي ولم يخسر على أرضه منذ مارس/ آذار.

وأبلغ مورينيو، الذي أبدى عدم سعادته بأداء الحكام، منصة دازون "أهنئ ميلان. لا أريد أن أقول أي شيء آخر لأنه بخلاف ذلك لن أكون على مقاعد البدلاء يوم الأحد القادم. قلة الاحترام لمشجعينا تغضبني قليلا".

وبهذا الانتصار يحتل ميلان المركز الثاني متساويا في رصيد 31 نقطة مع نابولي المتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف، ويتقدم بفارق 12 نقطة على روما صاحب المركز الرابع، ويحتل إنتر المركز الثالث ولديه 24 نقطة.

رقم قياسي لميلان

أصبح ميلان رابع فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يفوز بـ10 مباريات من أول 11 له في موسم بعد روما ونابولي (مرتين بما في ذلك الموسم الحالي) ويوفنتوس (مرتين).

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان لمنصة دازون "تمنحنا هذه المباريات القوة والإيمان والروح المعنوية. يجب أن نستغل هذه اللحظة الإيجابية مع الحفاظ على تركيزنا".

وأضاف "لعبنا مباراة رائعة. يجب أن نلعب بعض المباريات بهذه الشخصية، لأنه في كرة القدم لا تعرف أبدا كم من الوقت تستمر لحظة كهذه. الآن هو الوقت المناسب لتكون جريئا لا خائفا".