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كرة قدم

الاتحاد الجزائري يعترض على تعيين حكم مغربي لإدارة مباراة بوركينافاسو والنيجر

الحكم المغربي الكزاز يدير إحدى المباريات (مواقع التواصل)
1/11/2021

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اعترض رسميا على تعيين الحكم
المغربي سمير الكزاز لإدارة مباراة بوركينافاسو والنيجر في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتتصدر الجزائر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن بوركينافاسو قبل مواجهتهما الحاسمة يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

وكشفت صحيفة "النهار" الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني، أن الاتحاد الجزائري قدم اعتراضا رسميا للاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" (CAF) على تعيين الكزاز لإدارة مباراة بوركينافاسو والنيجر المقررة بمدينة مراكش المغربية يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأضافت أن هناك مخاوف من أن يوفر الكزاز "الحماية" للاعبي منتخب بوركينافاسو، الذي يضم 9 لاعبين مهددين بعقوبة الإيقاف، وبالتالي الغياب عن مباراة الجزائر.

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية حالة من التوتر في ظل إقدام الجزائر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بداعي ما وصفته بـ"أعمال عدائية" من الرباط ضدها.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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