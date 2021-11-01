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كرة قدم

ميسي يؤكد عودته إلى برشلونة بعد باريس سان جيرمان

La Liga Santander - FC Barcelona v Getafe
ميسي يحتفل بأحد أهدافه مع برشلونة (رويترز)
1/11/2021-|آخر تحديث: 1/11/202104:36 PM (مكة المكرمة)

‬أكد ليونيل ميسي أنه سيعود للعيش في برشلونة مع أسرته عندما تنتهي فترة تعاقده مع باريس سان جيرمان ويود دعم النادي الإسباني عبر منصب المدير الفني.

وأنهى ميسي حقبة استمرت نحو 20 عاما في برشلونة المتعثر ماليا، وسجل بقميصه 672 هدفا، وهو رقم قياسي بالنادي، لينضم هذا الموسم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر لمدة عامين.

قرار ميسي وأسرته

وقال المهاجم الأرجنتيني (34 عاما) -في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية- "عندما يُحسم كل شيء سنذهب للإقامة في برشلونة مجددا، وستكون حياتنا هناك".

وأضاف "هذا ما تريده زوجتي وأريده أنا أيضا، لا أعرف متى ينتهي عقدي مع سان جيرمان لكننا سنعود إلى برشلونة للعيش".

وتابع "لطالما قلت إنني سأحب مساعدة النادي، وأود أن أشغل منصب المدير الفني في مرحلة ما، ولا أعرف إن كنت سأحقق هذا في برشلونة أم لا. إن كان هذا ممكنا، فأود تقديم المساعدة مجددا لأنني أحب هذا النادي، وأود أن يستمر في حالة جيدة، وأن يواصل النمو، ويبقى من أفضل أندية العالم".

وأقال نادي برشلونة -صاحب المركز التاسع بالدوري الإسباني- المدرب رونالد كومان الأسبوع الماضي.

ويوم الجمعة الماضي، خرج ميسي مصابا في فوز سان جيرمان 2-1 على فريق ليل في الدوري الفرنسي، لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو يأمل في أن يكون النجم الأرجنتيني جاهزا لمواجهة لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

المصدر : رويترز
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