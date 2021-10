ستكون فرنسا، بطلة العالم، على موعد مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على ملعب سان سيرو في ميلانو غدا الأحد.

وتأتي المباراة بعد تأهل فرنسا على حساب بلجيكا 3-2، في حين تفوقت إسبانيا على إيطاليا 2-1 في نصف نهائي المسابقة.

ونستعرض هنا 5 أسئلة قبل المباراة المرتقبة.

من الصعب التفكير في منتخب يملك قوة هجومية أكبر من ثلاثي فرنسا كيليان مبابي وكريم بنزيمة وأنطوان جريزمان، وسيتعين على إسبانيا ايجاد طريقة لتعطيلهم.

قبل النهائي أمام بلجيكا يوم الخميس الماضي، شكل مبابي وبنزيمة ثنائيا متعاونا وبحث كل منهما عن الآخر بانتظام، في حين لعب غريزمان بمرونة خلفهما.

وتعامل دفاع إسبانيا جيدا بما يكفي مع هجوم إيطاليا في نصف النهائي، لكن سرعة مبابي وشراسة بنزيمة أمام المرمى ومهارات غريزمان تعني اختبارا مختلفا.

ومن المتوقع أن يلعب إيمريك لابورت، المولود في فرنسا، بجوار باو توريس في قلب دفاع إسبانيا، وسيكون من المشوق رؤية أي تحولات خططية للمدرب لويس إنريكي لمواجهة أي تحديات يفرضها نظيره ديدييه ديشان.

تسبب ميكل أويارزابال وبابلو سارابيا في مشاكل لا حصر لها لدفاع إيطاليا بسرعتهما وبراعتهما، ومع المهاجم فيران توريس يشكلون أخطر أسلحة إسبانيا، وسيأمل لويس إنريكي تكرار الأداء نفسه.

ولعب ظهيرا فرنسا بنجامين بافارد وتيو هرنانديز في أدوار متقدمة، وقدّما مساندة هجومية رائعة حتى إن بافارد صنع هدف هرنانديز خلال الفوز في اللحظات الأخيرة في ملعب يوفنتوس. ولكن هل سيطلب ديشان منهما الحفاظ على العمق الهجومي نفسه مع مراقبة جناحي إسبانيا أم يتوقع من ثلاثي الدفاع تأدية الأدوار الرئيسة فقط؟

إذا فضل الخيار الثاني سيدفع على الأرجح بلوكا هرنانديز في اليسار بثلاثي الدفاع وجول كوندي في اليمين مع وجود رفائيل فاران في القلب.

الفرنسي نغولو كانتي هو على الأرجح أفضل لاعب وسط مدافع في العالم، وغيابه بسبب إصابته بـ"كوفيد-19″ ستضعف هذه المنطقة بوضوح.

تعامل بول بوجبا وأدريان رابيو بشكل جيد أمام بلجيكا، لكن أسلوب التمرير الخاص بإسبانيا سيضع انضباطهما الدفاعي تحت الاختبار، ومن المهم عدم ترك مساحات.

كان أداء غابي (17 عاما) لاعب وسط برشلونة في مباراته الأولى مع إسبانيا من أبرز اللقطات المبهرة خلال الفوز في الدور نصف النهائي، ورغم أنه خاض 3 مباريات فقط أساسيا مع ناديه فإنه أظهر ثبات لاعب مخضرم.

هل سيسمح لويس إنريكي لأصغر لاعب دولي في تاريخ بلاده ببدء النهائي؟ وإذا قرر ذلك هل سيلعب بالهدوء نفسه كما فعل أمام إيطاليا؟

اذا أراد مدرب إسبانيا أداء أكثر تحفظا قد يتعين عليه اختيار رودري لاعب الوسط المدافع في مانشستر سيتي.

رغم أنه ليس مهاجما صريحا أو رأس حربة بالتشكيلة، فإن فيران توريس نال هذا الدور أمام إيطاليا وسجل هدفي الفوز.

