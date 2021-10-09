قال مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت إن بعض اللاعبين لم يحصلوا على لقاح كوفيد-19 بسبب التأثر بنظريات المؤامرة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية الشهر الماضي أن 7 أندية فقط من إجمالي 20 ناديا بالدوري الإنجليزي الممتاز حصل أكثر من نصف لاعبيها على التطعيم.

وقال ساوثغيت إنه ليس متأكدا من عدد لاعبي المنتخب الذين نالوا تطعيما كاملا ضد الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم.

وأبلغ الصحفيين أمس الجمعة أن "معظم اللاعبين انتظروا وقتا طويلا، وكثير منهم أصيبوا بالفيروس، وربما شعروا بأن لديهم أجساما مضادة بالفعل".

وأضاف أنه "في هذه الأعمار ربما يتأثر بعضهم بنظريات المؤامرة عبر قراءة ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنني أن أرى بعض الارتباك".

ويتفهم ساوثغيت سبب عدم رغبة اللاعبين في التحدث عن التطعيم، وتابع "كما قلت دائما لا أرى طريقة أفضل من التطعيم لتخطي الوباء، لديهم أسبابهم للرفض، لكنني لم أسمع منهم عن حل أفضل، إنها مسألة معقدة لذا ربما يمانع الناس قليلا في الحديث عنها".

وتتصدر إنجلترا مجموعتها بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، قبل مواجهة أندورا خارج أرضها اليوم السبت، ثم تلتقي المجر في ملعب ويمبلي الثلاثاء المقبل.