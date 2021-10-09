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كرة قدم

ميسي يرد على لابورتا بكشف سر رحيله عن برشلونة ويقيّم انتقاله إلى سان جيرمان

Lionel Messi of Barcelona Press Conference
ميسي يبكي في المؤتمر الصحفي الأخير له في برشلونة (غيتي)
9/10/2021-|آخر تحديث: 9/10/202106:09 PM (مكة المكرمة)

جاء الانتقال غير المتوقع من برشلونة بمنزلة صدمة للنجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي لكن المهاجم المتميز أكد أن وجود وجوه مألوفة في وجهته الجديدة ساعده على التكيف والاستقرار في صفوف باريس سان جيرمان بصورة أسهل.

وأمضى ميسي (34 عاما) كامل مسيرته الرياضية في صفوف برشلونة، وهو الهداف التاريخي للنادي الكتالوني برصيد 672 هدفا، وانتقل إلى النادي الفرنسي في نهاية الموسم الماضي بناء على عقد لمدة عامين بعد أن أبلغه برشلونة بعدم قدرته على الاحتفاظ به.

لم أرتكب خطأ

وقال ميسي في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول نشرت اليوم السبت "لم أرتكب خطأ. عدت إلى برشلونة (بعد كوبا أميركا في يوليو/تموز) للاستعداد للموسم الجديد بعد الاستفادة من عطلة إضافية منحني إياها المدرب رونالد كومان".

وأضاف "كنت أفكر في توقيع عقدي وبدء التدريب مباشرة، وكنت أعتقد أن كل شيء تم كما هو مخطط له وأن ما ينقص كان توقيعي فقط (على العقد)".

وأردف ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات قائلا "ولكن عند وصولي إلى برشلونة أبلغوني بأن هذا الأمر لم يعد قائما، وأنه لا يمكنني الاستمرار وعلي البحث عن فريق جديد لأن برشلونة لا يستطيع تحمل تكاليف تمديد تعاقده معي. كان من الصعب جدا تصور كل هذا وهو ما يعني أنه سيتعين علينا ترك منزلنا وتغيير نظام حياة الأسرة".

ويأتي حوار النجم الأرجنتيني بعد يوم من تصريحات رئيس برشلونة جوان لابورتا، التي قال فيها إنه كان يتمنى أن يقرر ميسي اللعب مجانا للنادي الكتالوني.

لكنه في سان جيرمان انضم من جديد إلى زميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار الذي لعب إلى جانبه في النادي الكتالوني طوال 4 مواسم.

وفي النادي الباريسي أيضا انضم ميسي إلى مواطنيه لياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا كما أن مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو أرجنتيني أيضا.

وأكد ميسي أن كل هذه الجوانب كان لها دور في قراره "فوجود معارف وأصدقاء لي جعلني أرى أن الأمور ستكون أكثر سهولة، وأن ذلك سيساعدني على التكيف والاندماج".

وقال النجم الأرجنتيني "وكنت على صواب في ذلك لأن الاندماج والتكيف أصبح سهلا جدا بخاصة أن هناك كثيرا من اللاعبين الذين يتحدثون الإسبانية مثلي، إلى جانب وجود بعض الأصدقاء مثل نيمار وباريديس ودي ماريا الذي ساعدني لدى وصولي إلى النادي".

ويسعى ميسي الآن إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة، في حين يشكل مع نيمار وكيليان مبابي شراكة هجومية في غاية القوة والتميز.

دور نيمار

وهناك علاقة قوية قديمة بين ميسي ونيمار لكن التفاهم والتناغم مع المهاجم الفرنسي مبابي الذي يتحدث الإسبانية بطلاقة أيضا سيحتاج إلى وقت.

وقال ميسي "هذه الجوانب تجعل الأمور أكثر سهولة.. وأنا هنا منذ مدة قصيرة، ومن المبكر الحكم على الأمور لكني على ثقة بأن الأمور ستسير بصورة طيبة".

واعترف ميسي بأن التأقلم مع الحياة في باريس بوجه عام لم يكن سهلا، قائلا "علي أن أعترف بأنني ما زلت تائها شيئا ما. يجب أن أتعرف على المدينة لأجد طريقي بشكل أسهل على نحو ما".

وأضاف "كانت لدي عاداتي في برشلونة، وكنت أعرف كل منطقة، وغالبا ما كنت أذهب إلى الأماكن نفسها".

ولم يستقر ميسي وزوجته وأطفالهما الثلاثة حتى الآن على المنزل المناسب، إذ يقيمون في فندق حتى الآن.

وقال ميسي إن أطفاله بدؤوا يعلمونه الفرنسية "إنهم أفضل مني في هذا الأمر"، فهم يستوعبون اللغة الجديدة على نحو سريع في المدرسة.

 

المصدر : وكالات

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