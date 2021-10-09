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ميسي يختار 4 مرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

The Ballon d’Or awards Soccer Football - The Ballon d’Or awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - December 2, 2019 Barcelona's Lionel Messi with his six Ballon d'Or trophies REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY
ميسي أبرز المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه (رويترز)
9/10/2021

اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 4 مرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، وقال إن معايير الاختيار الفائز بالجائزة اختلفت كثيرا خلال السنوات الماضية.

ويبدو ميسي أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه، بعد تتويجه مؤخرا بكأس كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين، ولكنه تحدث عن 4 لاعبين آخرين يرشحهم للمنافسة على الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football).

وقال ميسي -في حوار مع المجلة الفرنسية– "بكل تأكيد سأختار لاعبين معي في الفريق، وهما نيمار ومبابي، كما أن هناك لاعبيْن قدما أداء مميزا على المستوى الفردي خلال الموسم الماضي، وهما ليفاندوفسكي وبنزيمة".

وأعلنت "فرانس فوتبول" أمس الجمعة قائمة تضم 30 مرشحا للفوز بالجائزة التي ستمنح في حفل يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويتم اختيار الفائز بناء على تصويت يشارك فيه صحفيون.

ورأى ميسي أن معايير الاختيار اختلفت خلال السنوات الأخيرة، وقال إنه من الصعب أن يتوج لاعب بالكرة الذهبية بالنظر لأدائه الفردي فقط.

وأضاف النجم الأرجنتيني "مؤخرا الألقاب الجماعية -مثل دوري الأبطال واليورو وكوبا أميركا- تلعب دورا كبيرا في تحديد الفائز، في السابق كان الاختيار على أفضل لاعب في الموسم بالكامل والآن الاهتمام الأكبر بالألقاب المحققة".

المصدر : مواقع إلكترونية

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