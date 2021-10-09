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كرة قدم

لابورت من قائد لمنتخب فرنسا إلى متحد له مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

Italy vs Spain: UEFA Nations League
لابورت يضغط لقطع الكرة من كييزا في فوز إسبانيا على إيطاليا بالدور نصف النهائي (الأناضول)
9/10/2021

سيكون نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الأحد حدثا مهما للاعبي فرنسا وإسبانيا، لكنه سيكون استثنائيا لأحد اللاعبين بالتحديد، وهو إيمريك لابورت.

ولعب لابورت مع منتخبات فرنسا للشباب أكثر من 50 مباراة، وحمل شارة قيادة فرق تحت 17 و18 و19 و21 عاما.

وانضم مدافع مانشستر سيتي 3 مرات لتشكيلة المنتخب الأول، لكنه لم يلعب أي مباراة تحت قيادة المدرب الحالي ديدييه ديشان.

لكن طريقة حل مشكلة الغياب كانت قاسية، إذ إنه بعد الحصول على الجنسية الإسبانية في مايو/أيار، قرر لابورت تغيير هويته الكروية على المستوى الدولي وتمثيل منتخب آخر.

وسيخوض المدافع البالغ عمره 27 عاما مباراته الدولية رقم 12 في فترة قصيرة مع إسبانيا، وستكون المواجهة ضد البلد التي وُلد فيه.

وقال لابورت في حساب منتخب إسبانيا على تويتر "ستكون مباراة استثنائية جدا بالنسبة لي، وكما قلت سابقا فإن ألعب بتركيز كبير. ينصب تركيزي بنسبة 100% أو حتى 300% مع إسبانيا".

وأضاف "سأبذل قصارى جهدي. سألعب ضد زملائي السابقين (في منتخبات فرنسا للشباب) لكن الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو الفوز بالنهائي، وهذا أهم شيء في الوقت الحالي".

ونشأ قلب الدفاع جنوب غرب فرنسا، وانتقل إلى إسبانيا عام 2010 للالتحاق بأكاديمية الشباب في أتلتيك بلباو.

وقال ديشان إنه لم يتحدث إلى لابورت منذ قراره اللعب لإسبانيا.

وعلق لابورت بالقول "لم أتحدث إليه مرة أخرى. إنه يملك هذه الفرصة وأنا سعيد من أجله. لقد كان معنا، والآن هو معهم. هذا قراره وأنا أحترمه".

وتابع "هذا الطريق الذي أراده. أتمنى أن تسير معه الأمور بشكل جيد، رغم الواقع بأن هدفنا سيتعارض معا في مباراة الغد".

المصدر : رويترز
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