شهدت مباراة في دوري الدرجة الثانية في البرازيل أحد أسوأ التدخلات في تاريخ كرة القدم، وأثارت اللقطة مخاوف كبيرة من سلامة اللاعب المستهدف.

وتلقى المدافع كايتانو بطاقة حمراء مباشرة في منتصف الشوط الأول للمباراة التي جمعت أمس بين فريقه ريغاتاس ونادي بوتافوغو ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية في البرازيل.

O zagueiro Caetano acertou um bica no rosto do atacante Rafael Navarro, do Botafogo, o zagueiro do CRB foi expulso. pic.twitter.com/T6Jn71GkB4 — Gols do Diário (@DiarioGols) October 8, 2021

وجاء الطرد بعد التدخل العنيف الذي كان ضحيته رافائيل نافارو لاعب بوتافوغو.

Vermelho direto para Caetano, zagueiro do CRB, após esta entrada no Rafael Navarro pic.twitter.com/UMVz12HLff — Goleada Info (@goleada_info) October 8, 2021

ورفع كايتانو قدمه باتجاه منافسه وأصابه بشكل مباشر في وجهه، وأثار التدخل مخاوف على سلامة نافارو، إلا أن الصور أظهرت إصابته بجرح بسيط على مستوى الأنف لم يمنعه من استكمال المباراة التي انتهت لصالح بوتافوغو 2-صفر.