شهدت مباراة في دوري الدرجة الثانية في البرازيل أحد أسوأ التدخلات في تاريخ كرة القدم، وأثارت اللقطة مخاوف كبيرة من سلامة اللاعب المستهدف.

وتلقى المدافع كايتانو بطاقة حمراء مباشرة في منتصف الشوط الأول للمباراة التي جمعت أمس بين فريقه ريغاتاس ونادي بوتافوغو ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية في البرازيل.

O zagueiro Caetano acertou um bica no rosto do atacante Rafael Navarro, do Botafogo, o zagueiro do CRB foi expulso. pic.twitter.com/T6Jn71GkB4

