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كرة قدم

طرد لاعب في البرازيل بعد أسوأ تدخل في كرة القدم

9/10/2021-|آخر تحديث: 9/10/202104:30 PM (مكة المكرمة)

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثانية في البرازيل أحد أسوأ التدخلات في تاريخ كرة القدم، وأثارت اللقطة مخاوف كبيرة من سلامة اللاعب المستهدف.

وتلقى المدافع كايتانو بطاقة حمراء مباشرة في منتصف الشوط الأول للمباراة التي جمعت أمس بين فريقه ريغاتاس ونادي بوتافوغو ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية في البرازيل.

وجاء الطرد بعد التدخل العنيف الذي كان ضحيته رافائيل نافارو لاعب بوتافوغو.

ورفع كايتانو قدمه باتجاه منافسه وأصابه بشكل مباشر في وجهه، وأثار التدخل مخاوف على سلامة نافارو، إلا أن الصور أظهرت إصابته بجرح بسيط على مستوى الأنف لم يمنعه من استكمال المباراة التي انتهت لصالح بوتافوغو 2-صفر.

المصدر : مواقع إلكترونية

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