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كرة قدم

"حتى لا ننسى جذورنا".. نادي بالستينو التشيلي يفتتح أكاديمية لكرة القدم بغزة عام 2022

النادي افتتح أكاديميته الأولى بفلسطين في مدينة رام الله (مواقع التواصل)
9/10/2021

أعلن نادي بالستينو التشيلي عن افتتاح أكاديميته الجديدة، لتدريب كرة القدم للأطفال في قطاع غزة، لتكون ثاني فروعه في فلسطين بعد أكاديميته في مدينة رام الله.

ونشر حساب النادي عبر تويتر، مقطع فيديو، أظهر تدريبات للاعبين الصغار في الأكاديمية على شاطئ البحر، وعلى ملاعب العشب الأخضر.

وعلق الحساب على المقطع قائلا "بصفتنا ناديا رياضيا فلسطينيا، فقد أطلقنا بالفعل أول أكاديمية لكرة القدم لنا في غزة، والتي سيتم افتتاحها عام 2022.. لا ننسى جذورنا وأفضل طريقة لتذكرها هي أن نكون حاضرين في فلسطين من خلال كرة القدم".

ويعد نادي بالستينو سابع أقدم ناد في تشيلي، وقد أُسس عام 1920 على يد مجموعة من المهاجرين العرب الفلسطينيين بمدينة أوسورنو الجنوبية.

وكان الهدف من بنائه لم شمل الجاليات العربية والفلسطينية المُقيمة هناك، والتي تمثل كتلة سكانية كبيرة تحتضنها هذه الدولة، وتعد من أكبر الجاليات الفلسطينية بالخارج.

 

المصدر : وكالة سند
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