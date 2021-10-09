"حتى لا ننسى جذورنا".. نادي بالستينو التشيلي يفتتح أكاديمية لكرة القدم بغزة عام 2022

أعلن نادي بالستينو التشيلي عن افتتاح أكاديميته الجديدة، لتدريب كرة القدم للأطفال في قطاع غزة، لتكون ثاني فروعه في فلسطين بعد أكاديميته في مدينة رام الله.

ونشر حساب النادي عبر تويتر، مقطع فيديو، أظهر تدريبات للاعبين الصغار في الأكاديمية على شاطئ البحر، وعلى ملاعب العشب الأخضر.

¡YA ESTAMOS EN GAZA! ❤️💚🖤 Como Club Deportivo Palestino ya dimos el puntapié inicial a nuestra primera academia de fútbol en Gaza, que será inaugurada en 2022. No olvidamos nuestras raíces y la mejor forma de recordarlas es estar presente en Palestina a través del fútbol. pic.twitter.com/GYgPgZH6KD — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) October 8, 2021

وعلق الحساب على المقطع قائلا "بصفتنا ناديا رياضيا فلسطينيا، فقد أطلقنا بالفعل أول أكاديمية لكرة القدم لنا في غزة، والتي سيتم افتتاحها عام 2022.. لا ننسى جذورنا وأفضل طريقة لتذكرها هي أن نكون حاضرين في فلسطين من خلال كرة القدم".

[Video] Palestino dio el puntapié inicial para su escuela de fútbol en Gaza #CooperativaContigo https://t.co/ki1IWMcHPk pic.twitter.com/ax7PZzISHg — Cooperativa (@Cooperativa) October 9, 2021

ويعد نادي بالستينو سابع أقدم ناد في تشيلي، وقد أُسس عام 1920 على يد مجموعة من المهاجرين العرب الفلسطينيين بمدينة أوسورنو الجنوبية.

وكان الهدف من بنائه لم شمل الجاليات العربية والفلسطينية المُقيمة هناك، والتي تمثل كتلة سكانية كبيرة تحتضنها هذه الدولة، وتعد من أكبر الجاليات الفلسطينية بالخارج.