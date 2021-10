عاد حساب نادي برشلونة الإسباني على تويتر، لإثارة الجدل مجددًا، عقب نشره صورة لقائده السابق ليونيل ميسي، وهو يرتدي قميص الفريق، وذلك بعد ترشحه لجائزة الكرة الذهبية.

وعلّق الحساب على الصورة قائلا: "ليو ميسي من بين 30 متسابقا في القائمة النهائية لجائزة البالون دور (Ballon d’Or)‏.. حظ سعيد يا ليو!".

👏 Leo Messi among the 30 finalists for the #BallondOr. Good luck, Leo! pic.twitter.com/9itM1twOWV — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2021

وتباينت ردود الأفعال حول التغريدة من قبل الجماهير عبر تويتر، والذين نصحوا الحساب بضرورة تجاوز أزمة رحيل ميسي عن برشلونة، والتي على ما يبدو أنها ما زالت تؤثر على مسؤوليه بحسب قولهم.

فيما رأى آخرون أن التصرف ينم عن احترام كبير من قبل النادي، لواحد من أبرز أساطيره عبر التاريخ، وأنه لا عيب في تلك التهنئة بمناسبة وجوده في قائمة البالون دور.

ورشحت مجلة فرانس فوتبول ميسي ضمن قائمة الـ30 لاعبًا التي أعلنت عنها لهذا العام، إلى جانب 29 لاعب أبرزهم: كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح، وروبرت ليفاندوفسكي، وجورجنيو، ونيمار، وكليان مبابي.

Club legend or not weird weird behaviour this. https://t.co/sCXfMQ81QZ — Josh Bunting (@Buntingfootball) October 8, 2021

This club is really down 😂😂 https://t.co/qy6O2s4GE8 — Blackie (@i_am_blackie) October 8, 2021