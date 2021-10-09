Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

تهنئة ميسي بالترشح للكرة الذهبية تثير السخرية من برشلونة

La Liga Santander - FC Barcelona v Atletico Madrid
برشلونة يتذكر ميسي دائما رغم رحيله (رويترز)
9/10/2021

عاد حساب نادي برشلونة الإسباني على تويتر، لإثارة الجدل مجددًا، عقب نشره صورة لقائده السابق ليونيل ميسي، وهو يرتدي قميص الفريق، وذلك بعد ترشحه لجائزة الكرة الذهبية.

وعلّق الحساب على الصورة قائلا: "ليو ميسي من بين 30 متسابقا في القائمة النهائية لجائزة البالون دور (Ballon d’Or)‏.. حظ سعيد يا ليو!".

وتباينت ردود الأفعال حول التغريدة من قبل الجماهير عبر تويتر، والذين نصحوا الحساب بضرورة تجاوز أزمة رحيل ميسي عن برشلونة، والتي على ما يبدو أنها ما زالت تؤثر على مسؤوليه بحسب قولهم.

فيما رأى آخرون أن التصرف ينم عن احترام كبير من قبل النادي، لواحد من أبرز أساطيره عبر التاريخ، وأنه لا عيب في تلك التهنئة بمناسبة وجوده في قائمة البالون دور.

ورشحت مجلة فرانس فوتبول ميسي ضمن قائمة الـ30 لاعبًا التي أعلنت عنها لهذا العام، إلى جانب 29 لاعب أبرزهم: كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح، وروبرت ليفاندوفسكي، وجورجنيو، ونيمار، وكليان مبابي.

 

المصدر : وكالة سند
المزيد من كرة قدم

ليوناردو يطالب بمعاقبة ريال مدريد بسبب مطاردة مبابي

Champions League - Paris St Germain Training Soccer Football - Champions League - Paris St Germain Training - Ooredoo Training Centre, Saint-Germain-en-Laye, France - September 27, 2021 Paris St Germain's Kylian Mbappe with president Nasser Al-Khelaifi and sporting director Leonardo during training REUTERS/Benoit Tessier

بالفيديو.. رونالدو يصل لهدفه الدولي 112 على حساب قطر وإنجلترا تكتسح أندورا

Portugal v Qatar- International Friendly

بالفيديو.. الكعبي يتألق ويقرّب المغرب من الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022

"حتى لا ننسى جذورنا".. نادي بالستينو التشيلي يفتتح أكاديمية لكرة القدم بغزة عام 2022

الأكثر قراءة

ألف كتاب القنبلة الإسلامية وحجز لبلاده موقعا بنادي الكبار.. 15 محطة بارزة في حياة أبي البرنامج النووي الباكستاني

مظاهرات في تونس تدعو للحفاظ على الدستور وترفض القرارات الاستثنائية والرئيس يهاجم معارضيه

اشتهر بتقديم الشخصيات التاريخية.. أحمد مظهر اعتزل الفن بسبب سعاد حسني وأقام ورشة ميكانيكا

يوجد 200 مليار تريليون نجم في السماء.. ولكن كيف عدّها علماء الفلك؟