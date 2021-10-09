انتزع منتخب السودان تعادلا مثيرا (2-2) من نظيره الغيني، رغم التأخر مرتين بالنتيجة، في مباراة أقيمت بالمغرب اليوم السبت، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم – قطر 2022.

وتقدمت غينيا (كوناكري) بهدف عن طريق جوسيه كانتي في الدقيقة 48، لكن السودان أدرك التعادل عن طريق البديل أحمد محمود في الدقيقة 63.

وبعد 3 دقائق، استعاد منتخب غينيا التقدم بواسطة محمد بايو، قبل أن يدرك أمير كمال التعادل للسودان مرة أخرى في الدقيقة 88.

🎥 ملخص المباراة: 🇸🇩 2-2 🇬🇳 في مباراة مثيرة حتى نهايتها، السودان تنتزع التعادل من غينيا بهدف في الدقائق الأخيرة في رابع جولات التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🔥#WorldCup | #WCQ | @FEGUIFOOT69 | @SudanNTpic.twitter.com/WrsGqWqVex — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 9, 2021

لكن السودان بقي دون فوز في 4 مباريات، ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة التاسعة برصيد نقطتين، وبفارق نقطة واحدة عن غينيا ثالثة الترتيب.

وتضم المجموعة أيضا المغرب (6 نقاط من مباراتين) وغينيا بيساو (4 نقاط من 3 مباريات)، ويلعب المنتخبان في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل المتصدر فقط إلى الدور الحاسم.