Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

الجزائر تكتسح النيجر وقذيفة مرموش تنقذ مصر أمام ليبيا في تصفيات مونديال قطر 2022

محرز سجل الهدف الأول للجزائر في مرمى النيجر (مواقع التواصل)
8/10/2021-|آخر تحديث: 9/10/202103:25 AM (مكة المكرمة)

اكتسح المنتخب الجزائري النيجر 6-1، وبقذيفة من اللاعب الجديد عمر مرموش فاز المنتخب المصري 1-0 على ضيفه الليبي ليتصدر المجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الجمعة.

وعلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، تسلم مرموش (22 عاما) لاعب شتوتغارت الألماني الكرة عند حافة منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى ليبيا بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني.

ورفعت مصر رصيدها إلى 7 نقاط من 3 مباريات في الصدارة، متفوقة بفارق نقطة واحدة عن ليبيا قبل لقائهما في الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل في بنغازي.

وتحتل أنغولا المركز الثالث في المجموعة بعدما حصدت أول 3 نقاط بفوزها 3-1 على ضيفتها الغابون متذيلة الترتيب بنقطة واحدة في وقت سابق اليوم.

مهمة سهلة للجزائر

واكتسح منتخب الجزائر ضيفه النيجر 6-1، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لبوركينا فاسو على جيبوتي بنتيجة 4-0.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، في حين تجمد رصيد النيجر عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما يتذيل جيبوتي الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق رياض محرز في الدقيقة 27 قبل أن يضيف سفيان فيغولي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 50 سجل دانيال سوساه هدف النيجر الوحيد، قبل أن يعود محرز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 70 سجل زكريا سليماني لاعب النيجر الهدف الرابع للمنتخب الجزائري بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يتكفل إسلام سليماني بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 76 و88، ليصبح الهداف التاريخي للخضر برصيد 37 هدفا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بلماضي يبرر تجاهل محرز في سيتي ويكشف سر استبعاد ديلور وتراجع بن رحمة مع الجزائر

كشف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، عن سر غياب أندي ديلور عن قائمة الخضر لمباراة النيجر غدا الجمعة بتصفيات مونديال 2022، كما برر تجاهل غوارديولا، لرياض محرز في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي.

7/10/2021

بالأرقام.. غوارديولا يظلم محرز

يعود الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى أزماته الكثيرة مع نجوم الفرق التي يدربها، وآخر ضحاياه النجم الجزائري رياض محرز الذي يتعرض لمظلومية كروية كبيرة.

5/10/2021
المزيد من كرة قدم

ساوثغيت: بعض اللاعبين تأثروا بنظريات المؤامرة حول التطعيم

World Cup - UEFA Qualifiers - England Training Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - England Training - Burton upon Trent, Britain - October 5, 2021 England manager Gareth Southgate during training Action Images via Reuters/Carl Recine

ميسي يختار 4 مرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

The Ballon d’Or awards Soccer Football - The Ballon d’Or awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - December 2, 2019 Barcelona's Lionel Messi with his six Ballon d'Or trophies REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY

بالفيديو.. هدف مولر المتأخر يكلل انتفاضة ألمانيا أمام رومانيا في تصفيات مونديال قطر 2022

Germany v Romania - 2022 FIFA World Cup Qualifier

فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين لجائزة كوبا وكأس ياشين

Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot
الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم في تركيا.. الأسباب والتداعيات والحلول

A vendor sells potatoes and other vegetables to a customer in an open market in central Ankara February 5, 2014. The humble potato has become a factor in Turkey's political and economic turmoil as prices of the staple soar, hurting the living standards of poorer Turks just before the ruling AK Party's toughest election test in a decade. At a market in the lower-income Istanbul suburb of Kucukcekmece, potatoes sell for between 3 and 4 lira ($1.33 and $1.77) a kilogram, up from slightly more than 1 lira at about this time last year. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: POLITICS BUSINESS FOOD)

فرنسا قضت بسجنه وسويسرا تلاحقه بشبهة جرائم حرب.. رفعت الأسد يعود إلى سوريا بعد 36 عاما بالمنفى

رفعت الأسد

التايمز: غزو تايوان.. نهاية عهد السلام الأميركي وصعود الصين

عالم الجزيرة - تايوان.. الجيش الجديد

هذا ما تريده أميركا وهذا ما تسعى إليه طالبان.. الدوحة تحتضن أرفع اجتماع بين وفد أميركي وآخر من الحكومة الأفغانية