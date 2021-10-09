الجزائر تكتسح النيجر وقذيفة مرموش تنقذ مصر أمام ليبيا في تصفيات مونديال قطر 2022

اكتسح المنتخب الجزائري النيجر 6-1، وبقذيفة من اللاعب الجديد عمر مرموش فاز المنتخب المصري 1-0 على ضيفه الليبي ليتصدر المجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الجمعة.

وعلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، تسلم مرموش (22 عاما) لاعب شتوتغارت الألماني الكرة عند حافة منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى ليبيا بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني.

ورفعت مصر رصيدها إلى 7 نقاط من 3 مباريات في الصدارة، متفوقة بفارق نقطة واحدة عن ليبيا قبل لقائهما في الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل في بنغازي.

وتحتل أنغولا المركز الثالث في المجموعة بعدما حصدت أول 3 نقاط بفوزها 3-1 على ضيفتها الغابون متذيلة الترتيب بنقطة واحدة في وقت سابق اليوم.

مهمة سهلة للجزائر

واكتسح منتخب الجزائر ضيفه النيجر 6-1، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لبوركينا فاسو على جيبوتي بنتيجة 4-0.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، في حين تجمد رصيد النيجر عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما يتذيل جيبوتي الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق رياض محرز في الدقيقة 27 قبل أن يضيف سفيان فيغولي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 50 سجل دانيال سوساه هدف النيجر الوحيد، قبل أن يعود محرز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 70 سجل زكريا سليماني لاعب النيجر الهدف الرابع للمنتخب الجزائري بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يتكفل إسلام سليماني بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 76 و88، ليصبح الهداف التاريخي للخضر برصيد 37 هدفا.