يويفا يشعل الصراع حول رونالدو ورونالدينيو

خيّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) جماهير وعشاق الساحرة المستديرة بين كل من النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا -التابع ليويفا- على موقع تويتر أمس الخميس صورة تجمع بين البرتغالي والبرازيلي، واضعا تساؤلا عليها "رونالدينيو أم رونالدو؟".

واختلفت اختيارات الجماهير بين النجمين، حيث رأى بعضهم أن الأرقام كلها تقف مع رونالدو وترجح أفضليته على "الساحر" البرازيلي، في حين اعتبر آخرون أن المهارات التي كان يتمتع بها رونالدينيو تتفوق بسنوات ضوئية على البرتغالي.

Ronaldo is the 🐐 but Ronaldinho is the 2nd greatest player in history. https://t.co/znGX0viuNV — Piers Morgan (@piersmorgan) October 7, 2021

وعلّق الإعلامي البريطاني بيرس مورغان على سؤال يويفا قائلا "رونالدو هو الأسطورة لكن رونالدينيو هو ثاني أعظم لاعب في التاريخ".

This is an insult to Ronaldo. Yes, Dinho had the footwork and all with the Joga Bonito comps but Ronaldo is lightyears ahead of him, fam. https://t.co/2jPyjbdmWH — Dennis Red 🇿🇲 (@DennisRed93) October 7, 2021

ورفض مغرد آخر المقارنة بين اللاعبين، وكتب "هذه إهانة لرونالدو. نعم، كان رونالدينيو يتمتع بالمهارة وكل ذلك، لكن رونالدو أمامه بسنوات ضوئية".

It's the 🐐, Cristiano Ronaldo, and this quote describes how I rate him, and no one can change my opinion on this https://t.co/rXkg0CBNaX pic.twitter.com/RWENO2n2jG — Atharv (@Atharv7i) October 7, 2021

وفي رأي مخالف لسابقه، رد أحد المغردين "ولا حتى سؤال، أميل لرونالدينيو"، مضيفا "حقيقة أن رونالدو قدم مسيرة رائعة لا يجعله يتفوق على البرازيلي".

وعلّق آخر "من الواضح أن الناس سيقولون إن رونالدو لديه إحصائيات لدعمه ولكن أولئك الذين شاهدوا عروض رونالدينيو سيعرفون أنه في بدايته كان متقدما بسنوات ضوئية على كريستيانو. ساحر حقيقي بالكرة".

Cristiano in this picture was already better than Gaucho https://t.co/wEn7BToWhl — Ron (@GOATED_CR7) October 7, 2021

Not even a question. Ronaldinho by a mile. ❤️ The fact that Ronaldo had a great career doesn't rank him above Dinho. https://t.co/XCiFMW2R9A — vaz mo (@vazmo_) October 7, 2021

Obviously people will say that CR7 has got stats to back him but those who have watched R10 play will know he, in his prime was light years ahead of CR7. A true magician with the ball. Its a loss to football that his prime didn't last long.

And that's from a @ManUtd fan. https://t.co/C15DLOU8oE pic.twitter.com/QuoTDy0IM2 — Bihan Ray (@bihan_ray) October 7, 2021