Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

هل منح البريميرليغ رونالدو جائزة لاعب الشهر على سبيل المجاملة؟

Manchester United v Newcastle United - Premier League MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 11: Cristiano Ronaldo of Manchester United in action during the Premier League match between Manchester United and Newcastle United at Old Trafford on September 11, 2021 in Manchester, England. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
رونالدو فاز بجائزة لاعب الشهر بعد تسجيله 3 أهداف و19 تسديدة (غيتي)
8/10/2021

انتقد نجوم وجماهير كرة القدم الإنجليزية حصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مؤكدين أن النجم المصري محمد صلاح الأحق بالجائزة.

وأعلن الحساب الرسمي للبريميرليغ على تويتر، اليوم الجمعة، فوز رونالدو بجائزة لاعب الشهر، بعد تسجيله 3 أهداف وتسديد 19 تسديدة على مرمى الخصوم، خلال المباريات التي شارك فيها منذ عودته للعب مع مانشستر يونايتد.

واحتفى نادي مانشستر يونايتد بحصول الهداف البرتغالي على جائزة أفضل لاعب بعد شهر واحد فقط من عودته مجددا إلى البريميرليغ، وتغنى بجوائز رونالدو السابقة في أعوام 2006 و2008.

وعبر رونالدو عن فخره بالجائزة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، موجها الشكر لزملائه بالفريق.

في المقابل، رأى بعض النجوم السابقين وعدد كبير من متابعي الكرة الإنجليزية أن "الدون" لا يستحقها، وكان يجب منحها للنجم المصري محمد صلاح لما قدمه مع ليفربول من أداء مميز طوال الشهر الماضي، حيث يتصدر قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 6 أهداف.

وقال لاعب المنتخب الإنجليزي السابق غاري لينكر في تعليق له على موقع تويتر: "رونالدو كان رائعًا لكن محمد صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر".

وكتب الإعلامي الرياضي المصري إبراهيم عبدالجواد: "رونالدو إعجازي لكن أبو صلاح الأحق بلاعب الشهر من غير كلام".

وقال أحد المغردين الغاضبين بفوز "الدون" على حساب "الملك المصري"، "لا، إذا كنت تشاهد كرة القدم وتعتقد أن رونالدو كان أفضل من صلاح في سبتمبر، فعليك التوقف عن مشاهدة الرياضة. كيف يمكن أن يكون رونالدو لاعب الشهر؟ هذا غير مقبول على الإطلاق".

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

غاب ميسي ورونالدو وتصدر صلاح.. يويفا يعلن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري الأبطال

حضر النجم المصري محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فيما غاب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

30/9/2021
المزيد من كرة قدم

الجزائر تكتسح النيجر وقذيفة مرموش تنقذ مصر أمام ليبيا في تصفيات مونديال قطر 2022

بالفيديو.. هدف مولر المتأخر يكلل انتفاضة ألمانيا أمام رومانيا في تصفيات مونديال قطر 2022

Germany v Romania - 2022 FIFA World Cup Qualifier

فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين لجائزة كوبا وكأس ياشين

Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot

فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين للكرة الذهبية في 2021

The Ballon d’Or awards
الأكثر قراءة

المرزوقي يدعو لاستقالة سعيد والغنوشي.. اتحاد الشغل في تونس: لا قطيعة مع رئيس البلاد

نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام للشغل

قيس سعيد ينافس أينشتاين في نظرياته للإحصاء

أرفع اجتماع منذ مغادرة أفغانستان.. وفد أميركي يلتقي مسؤولي طالبان في الدوحة

اعتبرَها خرقا للوثيقة الدستورية.. وزير سوداني يرد على حميدتي بشأن تبعية الأمن والشرطة للعسكريين

نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي