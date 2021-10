انتقد نجوم وجماهير كرة القدم الإنجليزية حصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مؤكدين أن النجم المصري محمد صلاح الأحق بالجائزة.

وأعلن الحساب الرسمي للبريميرليغ على تويتر، اليوم الجمعة، فوز رونالدو بجائزة لاعب الشهر، بعد تسجيله 3 أهداف وتسديد 19 تسديدة على مرمى الخصوم، خلال المباريات التي شارك فيها منذ عودته للعب مع مانشستر يونايتد.

واحتفى نادي مانشستر يونايتد بحصول الهداف البرتغالي على جائزة أفضل لاعب بعد شهر واحد فقط من عودته مجددا إلى البريميرليغ، وتغنى بجوائز رونالدو السابقة في أعوام 2006 و2008.

وعبر رونالدو عن فخره بالجائزة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، موجها الشكر لزملائه بالفريق.

Proud to be elected Player Of The Month among so many great players in the Premier League. Thanks to all my teammates at Man. United, couldn’t have done it without them. Let’s keep working hard and the results will come!🔴⚫️💪🏽 pic.twitter.com/OFFmdyfJ7z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 8, 2021

في المقابل، رأى بعض النجوم السابقين وعدد كبير من متابعي الكرة الإنجليزية أن "الدون" لا يستحقها، وكان يجب منحها للنجم المصري محمد صلاح لما قدمه مع ليفربول من أداء مميز طوال الشهر الماضي، حيث يتصدر قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 6 أهداف.

وقال لاعب المنتخب الإنجليزي السابق غاري لينكر في تعليق له على موقع تويتر: "رونالدو كان رائعًا لكن محمد صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر".

وكتب الإعلامي الرياضي المصري إبراهيم عبدالجواد: "رونالدو إعجازي لكن أبو صلاح الأحق بلاعب الشهر من غير كلام".

رونالدو إعجازي بس ابو صلاح الاحق بلاعب الشهر من غير كلام ✋#صلاح #رونالدو — Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) October 8, 2021

وقال أحد المغردين الغاضبين بفوز "الدون" على حساب "الملك المصري"، "لا، إذا كنت تشاهد كرة القدم وتعتقد أن رونالدو كان أفضل من صلاح في سبتمبر، فعليك التوقف عن مشاهدة الرياضة. كيف يمكن أن يكون رونالدو لاعب الشهر؟ هذا غير مقبول على الإطلاق".

No, if you watch football and you think Ronaldo was better than Salah in September, then you should stop watching the sport. How can Ronaldo be player of the month for September. This totally unacceptable https://t.co/zXYE2cnINs — ChelseaShattaWale 💙 (@HonuKwasi) October 8, 2021

He didn’t deserve this at all https://t.co/CSuc7k0WmG — Syed | new account (@s1btain) October 8, 2021