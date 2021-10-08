من أكثر اللاعبين تتويجا بجائزة "رجل المباراة"؟

تعتبر جائزة "رجل المباراة" أول تكريم يحصل عليه لاعبو كرة القدم على أدائهم في الملعب، وتعد مؤشرا على قوة التنافس على لقب الأفضل كل موسم.

ووفقا لترتيب نشره موقع "90 دقيقة" في نسخته الفرنسية، لم تشهد قائمة أكثر 10 لاعبين تتويجا بلقب "رجل المباراة" مفاجآت كبيرة.

وتعكس القائمة، التي تجمع احصائيات بشأن الحائزة منذ بداية موسم 2009-2010، سيطرة واضحة للنجوم الذين تصدروا المشهد خلال السنوات الماضية.

وجاءت وفق الترتيب التالي:

10- هاري كين (توتنهام، 69 مباراة)

9- لويس سواريز (أتلتيكو، 71 مباراة)

8- أنطوان غريزمان (أتلتيكو، 72 مباراة)

7- غاريث بيل (ريال، 73 مباراة)

6- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن، 81 مباراة)

5- نيمار (سان جيرمان، 84 مباراة)

4- إدين هازارد (ريال، 100 مباراة)

3- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان، 115 مباراة)

2- كريستيانو رونالدو (مان يونايتد، 169 مباراة)

1- ليونيل ميسي (سان جيرمان، 298 مباراة)