Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

لابورتا: كنت أتمنى أن يلعب ميسي مجانا مع برشلونة

Joan Laporte Is Inaugurated As New FC Barcelona President BARCELONA, SPAIN - MARCH 17: New FC Barcelona President Joan Laporta and Lionel Messi of FC Barcelona speaks during the FC Barcelona President official inaguration at Camp Nou on March 17, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
لابورتا (يسار) رفض إثقال برشلونة بمزيد من الديون من أجل استمرار ميسي (غيتي إيميجز)
8/10/2021

قال رئيس برشلونة جوان لابورتا إنه كان يتمنى أن يقرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللعب مجانا للنادي الكتالوني.

وتحدث لابورتا -في حوار إذاعي اليوم الجمعة- عن عدد من القضايا المتعلقة ببرشلونة، ووجه رسائل مختلفة لمشجعي الفريق الذي واجه صعوبات كبيرة من الناحية الاقتصادية انعكست سلبا على الأداء والنتائج.

وأشار -في الحوار الذي نقلته صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية- إلى أنه كان يتمنى أن يتخذ ميسي قرار اللعب مجانا للفريق بعد انهيار محادثات تجديد عقده بسبب المتاعب المالية للنادي، ولكنه أكد أنه لم يكن ليطلب ذلك من لاعب في مستوى النجم الأرجنتيني.

وبرر لابورتا رفض برشلونة صفقة رابطة الليغا مع صندوق استثماري التي كانت ستوفر مداخيل إضافية تسمح ببقاء ميسي مع الفريق، وقال إن النادي ليس بحاجة لمزيد من الديون من صفقة لم تتم دراستها بشكل دقيق.

وبخصوص علاقته مع رونالد كومان، قال لابورتا إن المدرب الهولندي يجب أن يحظى بهامش من الثقة لأنه من أبناء النادي ويعشق الفريق كأي مشجع آخر وتقبل تولي التدريب في ظروف جد معقدة، وأشار إلى أن كومان أكد له بأنه يثق في لاعبي الفريق الحاليين، وعبر عن أمله في العودة قريبا إلى سكة الانتصارات، خاصة مع استعادة المصابين تدريجيا الأسابيع المقبلة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deprotivo) عن لابورتا قوله إنه يعتبر من الطبيعي أن يدلي برأيه حول القضايا، الفنية مشيرا إلى أنه فعل ذلك مع المدربين السابقين فرانك ريكارد وبيب غوارديولا، وقال إنه ناقش كومان حول بعض القضايا ولكن المدرب الهولندي أقنعه بعد تقديم أدلة حول صحة قراراته.

من جانب آخر، أشار لابورتا إلى أنه يتواصل دائما مع تشافي الذي رشحته تقارير إعلامية لخلافة كومان في تدريب برشلونة، وأوضح أنه يحرص على التواصل مع تشافي كما يفعل مع عدد من رموز النادي ومن بينهم غوارديولا.

ووعد لابروتا مشجعي برشلونة بالإعلان قريبا عن تجديد عقود عدد من اللاعبين وفي مقدمتهم النجمين الصاعدين بيدري وأنسو فاتي.

 

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

لماذا كشف رحيل ميسي سوءات برشلونة؟

لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع مدى الانهيار الذي خلفه رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة الإسباني الذي تحول فجأة من منافس على البطولات إلى فريق متواضع يكافح لتجنب الهزائم الكبيرة.

3/10/2021
المزيد من كرة قدم

الجزائر تكتسح النيجر وقذيفة مرموش تنقذ مصر أمام ليبيا في تصفيات مونديال قطر 2022

بالفيديو.. هدف مولر المتأخر يكلل انتفاضة ألمانيا أمام رومانيا في تصفيات مونديال قطر 2022

Germany v Romania - 2022 FIFA World Cup Qualifier

فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين لجائزة كوبا وكأس ياشين

Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot

“صلاح يستحقها”.. هل منح البريميرليغ رونالدو جائزة لاعب الشهر على سبيل المجاملة؟

Manchester United v Newcastle United - Premier League MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 11: Cristiano Ronaldo of Manchester United in action during the Premier League match between Manchester United and Newcastle United at Old Trafford on September 11, 2021 in Manchester, England. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
الأكثر قراءة

المرزوقي يدعو لاستقالة سعيد والغنوشي.. اتحاد الشغل في تونس: لا قطيعة مع رئيس البلاد

نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام للشغل

قيس سعيد ينافس أينشتاين في نظرياته للإحصاء

أرفع اجتماع منذ مغادرة أفغانستان.. وفد أميركي يلتقي مسؤولي طالبان في الدوحة

فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين للكرة الذهبية في 2021

The Ballon d’Or awards