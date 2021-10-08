لابورتا: كنت أتمنى أن يلعب ميسي مجانا مع برشلونة

قال رئيس برشلونة جوان لابورتا إنه كان يتمنى أن يقرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللعب مجانا للنادي الكتالوني.

وتحدث لابورتا -في حوار إذاعي اليوم الجمعة- عن عدد من القضايا المتعلقة ببرشلونة، ووجه رسائل مختلفة لمشجعي الفريق الذي واجه صعوبات كبيرة من الناحية الاقتصادية انعكست سلبا على الأداء والنتائج.

وأشار -في الحوار الذي نقلته صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية- إلى أنه كان يتمنى أن يتخذ ميسي قرار اللعب مجانا للفريق بعد انهيار محادثات تجديد عقده بسبب المتاعب المالية للنادي، ولكنه أكد أنه لم يكن ليطلب ذلك من لاعب في مستوى النجم الأرجنتيني.

وبرر لابورتا رفض برشلونة صفقة رابطة الليغا مع صندوق استثماري التي كانت ستوفر مداخيل إضافية تسمح ببقاء ميسي مع الفريق، وقال إن النادي ليس بحاجة لمزيد من الديون من صفقة لم تتم دراستها بشكل دقيق.

وبخصوص علاقته مع رونالد كومان، قال لابورتا إن المدرب الهولندي يجب أن يحظى بهامش من الثقة لأنه من أبناء النادي ويعشق الفريق كأي مشجع آخر وتقبل تولي التدريب في ظروف جد معقدة، وأشار إلى أن كومان أكد له بأنه يثق في لاعبي الفريق الحاليين، وعبر عن أمله في العودة قريبا إلى سكة الانتصارات، خاصة مع استعادة المصابين تدريجيا الأسابيع المقبلة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deprotivo) عن لابورتا قوله إنه يعتبر من الطبيعي أن يدلي برأيه حول القضايا، الفنية مشيرا إلى أنه فعل ذلك مع المدربين السابقين فرانك ريكارد وبيب غوارديولا، وقال إنه ناقش كومان حول بعض القضايا ولكن المدرب الهولندي أقنعه بعد تقديم أدلة حول صحة قراراته.

من جانب آخر، أشار لابورتا إلى أنه يتواصل دائما مع تشافي الذي رشحته تقارير إعلامية لخلافة كومان في تدريب برشلونة، وأوضح أنه يحرص على التواصل مع تشافي كما يفعل مع عدد من رموز النادي ومن بينهم غوارديولا.

ووعد لابروتا مشجعي برشلونة بالإعلان قريبا عن تجديد عقود عدد من اللاعبين وفي مقدمتهم النجمين الصاعدين بيدري وأنسو فاتي.