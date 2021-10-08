احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) بأول هدف أحرزه النجم المصري محمد صلاح مع منتخب بلاده قبل 10 أعوام، والذي يوافق تاريخ اليوم الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم -التابع للفيفا- على موقع تويتر اليوم الجمعة صورة لصلاح من مشاركاته الأولى مع المنتخب المصري، معلقا عليها "منذ 10 سنوات مثل اليوم، صلاح بلا لحية، طفل صغير، سجل هدفه الأول مع مصر".

⏪ 10 years ago today a beardless, baby-faced @MoSalah scored his first Egypt goal. He now has 45 in 71 overall, including 2 in 2 at the #WorldCup 🤩 🇪🇬👑 Can 'The Egyptian King' add to his international tally in #WCQ today? @EFA | @Pharaohs pic.twitter.com/2rPx8oBSIm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 8, 2021

وأشار إلى أن صلاح يملك في رصيده الآن 45 هدفا في 71 مباراة لعبها بقميص "الفراعنة"، بما في ذلك هدفان في كأس العالم.

وتساءل حساب المونديال "هل يمكن لملك مصر أن يضيف اليوم إلى رصيده الدولي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022؟".

ومن المقرر أن يشارك صلاح مساء اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع منتخب مصر بنظيره الليبي ضمن المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.