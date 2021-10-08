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كرة قدم

فيفا يحتفي بأول أهداف صلاح الدولية مع المنتخب المصري

MANCHESTER, UNITED KINGDOM - JULY 29: Mohamed Salah of Egypt celebrates scoring his goal with team mates during the Men's Football first round Group C Match between Egypt and New Zealand on Day 2 of the London 2012 Olympic Games at Old Trafford on July 29, 2012 in Manchester, England. (Photo by Francis Bompard/Getty Images)
أبو تريكة يحتضن صلاح (وسط) بعد تسجيله هدفا في مرمى نيوزلندا في أولمبياد لندن 2012 (غيتي)
8/10/2021

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) بأول هدف أحرزه النجم المصري محمد صلاح مع منتخب بلاده قبل 10 أعوام، والذي يوافق تاريخ اليوم الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم -التابع للفيفا- على موقع تويتر اليوم الجمعة صورة لصلاح من مشاركاته الأولى مع المنتخب المصري، معلقا عليها "منذ 10 سنوات مثل اليوم، صلاح بلا لحية، طفل صغير، سجل هدفه الأول مع مصر".

وأشار إلى أن صلاح يملك في رصيده الآن 45 هدفا في 71 مباراة لعبها بقميص "الفراعنة"، بما في ذلك هدفان في كأس العالم.

وتساءل حساب المونديال "هل يمكن لملك مصر أن يضيف اليوم إلى رصيده الدولي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022؟".

ومن المقرر أن يشارك صلاح مساء اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع منتخب مصر بنظيره الليبي ضمن المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

المصدر : وكالة سند

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