احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) بأول هدف أحرزه النجم المصري محمد صلاح مع منتخب بلاده قبل 10 أعوام، والذي يوافق تاريخ اليوم الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم -التابع للفيفا- على موقع تويتر اليوم الجمعة صورة لصلاح من مشاركاته الأولى مع المنتخب المصري، معلقا عليها "منذ 10 سنوات مثل اليوم، صلاح بلا لحية، طفل صغير، سجل هدفه الأول مع مصر".

⏪ 10 years ago today a beardless, baby-faced @MoSalah scored his first Egypt goal. He now has 45 in 71 overall, including 2 in 2 at the #WorldCup 🤩

🇪🇬👑 Can 'The Egyptian King' add to his international tally in #WCQ today? @EFA | @Pharaohs pic.twitter.com/2rPx8oBSIm

