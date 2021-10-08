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فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين لجائزة كوبا وكأس ياشين

Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot
جميع الجوائز ستوزع على هامش حفل إعلان المتوج بالكرة الذهبية الشهر المقبل في باريس (رويترز)
8/10/2021-|آخر تحديث: 8/10/202111:15 PM (مكة المكرمة)

مع كشف مجلة “فرانس فوتبول” (France Football) الفرنسية، عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية، أعلنت أسماء المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

وتضم قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا -التي تمنح لأفضل لاعب في فئة الرجال تحت 21 عاما: بيدري، موهبة برشلونة الشابة، وجمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، وثلاثي المنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام وبوكايو ساكا وماسون غرينوود، إضافة إلى الخماسي جيريمي دوكو وريان جرافنبرخ ونونو مينديز وجيو رينا وفلوريان فريتز.

فيما تضم قائمة المرشحين لنيل كأس ياشين، التي يتسلمها أفضل حارس مرمى في العالم، كلا من: جيانلويغي دوناروما وإديرسون وإدواردو ميندي وتيبو كورتوا وكاسبر شمايكل، وكذلك مانويل نوير وإيميليانو مارتينيز، ويان أوبلاك وكيلور نافاس وسمير هاندانوفيتش.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزتين مع المتوج بالكرة الذهبية، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر : الجزيرة + الألمانية
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Manchester United v Newcastle United - Premier League MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 11: Cristiano Ronaldo of Manchester United in action during the Premier League match between Manchester United and Newcastle United at Old Trafford on September 11, 2021 in Manchester, England. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين للكرة الذهبية في 2021

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