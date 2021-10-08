فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين لجائزة كوبا وكأس ياشين

مع كشف مجلة “فرانس فوتبول” (France Football) الفرنسية، عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية، أعلنت أسماء المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

وتضم قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا -التي تمنح لأفضل لاعب في فئة الرجال تحت 21 عاما: بيدري، موهبة برشلونة الشابة، وجمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، وثلاثي المنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام وبوكايو ساكا وماسون غرينوود، إضافة إلى الخماسي جيريمي دوكو وريان جرافنبرخ ونونو مينديز وجيو رينا وفلوريان فريتز.

Here are the 10 nominees for the #tropheekopa pic.twitter.com/x8RCTCmoqS — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

فيما تضم قائمة المرشحين لنيل كأس ياشين، التي يتسلمها أفضل حارس مرمى في العالم، كلا من: جيانلويغي دوناروما وإديرسون وإدواردو ميندي وتيبو كورتوا وكاسبر شمايكل، وكذلك مانويل نوير وإيميليانو مارتينيز، ويان أوبلاك وكيلور نافاس وسمير هاندانوفيتش.

Here are the 10 nominees for the #tropheeyachine pic.twitter.com/bDqLUlEyun — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزتين مع المتوج بالكرة الذهبية، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني.