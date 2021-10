فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين لجائزة كوبا وكأس ياشين

مع كشف مجلة “فرانس فوتبول” (France Football) الفرنسية، عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية، أعلنت أسماء المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

وتضم قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا -التي تمنح لأفضل لاعب في فئة الرجال تحت 21 عاما: بيدري، موهبة برشلونة الشابة، وجمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، وثلاثي المنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام وبوكايو ساكا وماسون غرينوود، إضافة إلى الخماسي جيريمي دوكو وريان جرافنبرخ ونونو مينديز وجيو رينا وفلوريان فريتز.

