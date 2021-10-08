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كرة قدم

فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين للكرة الذهبية في 2021

The Ballon d’Or awards
ميسي أكثر المتوجين بالكرة الذهبية (رويترز)
8/10/2021-|آخر تحديث: 8/10/202110:35 PM (مكة المكرمة)

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.

ونشرت "فرانس فوتبول" أسماء المرشحين بشكل متسلسل -5 مرشحين في كل مرة- لإضافة عنصر التشويق.

وتضم قائمة المرشحين 30 لاعبا جرى اختيارهم بناء على أصوات 180 صحفيا متخصصا في كرة القدم من جميع أنحاء العالم، قبل تقليصها للقائمة المختصرة النهائية التي ستضم  3 لاعبين لاختيار أحدهم للتتويج بالكرة الذهبية التي يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر المتوجين بها برصيد 6 كرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو (5 كرات).

وسيتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 29 تشرين ثان/نوفمبر القادم.

وفيما يلي قائمة المرشحين للكرة الذهبية:

إيرلنغ هالاند (بوروسيا دورتموند).

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).

جيانلويغي دوناروما (باريس سان جيرمان).

كليان مبابي (باريس سان جيرمان).

نيمار (باريس سان جيرمان).

محمد صلاح (ليفربول).

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

كريم بنزيمة (ريال مدريد).

لوكا مودريتش (ريال مدريد).

جيرارد مورينو (فيا ريال).

لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

بيدري (برشلونة).

جورجينيو (تشلسي).

روميلو لوكاكو (تشلسي).

نغولو كانتي (تشلسي).

ماسون ماونت (تشلسي).

سيزار أزبيليكويتا (تشلسي).

ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس).

جورجيو كيلليني (يوفنتوس).

رياض محرز (مانشستر سيتي).

فيل فودين (مانشستر سيتي).

رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي).

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

روبن دياز (مانشستر سيتي).

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

هاري كين (توتنهام).

نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

سيمون كيير (ميلان).

 

المصدر : الصحافة الفرنسية

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