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كرة قدم

رسالة من هازارد إلى مبابي حول ريال مدريد

Nations League - Semi Final - Belgium v France Soccer Football - Nations League - Semi Final - Belgium v France - Allianz Stadium, Turin, Italy - October 7, 2021 Belgium's Eden Hazard in action Pool via REUTERS/Massimo Rana
هازارد خسر مع بلجيكا أمام أبطال العالم (رويترز)
8/10/2021

صنعت لقطة طريفة -جمعت البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي كيليان مبابي خلال مباراة منتخبيهما أمس الخميس- الحدث عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وظهر هازارد وهو يتوجه بكلمات لمبابي خلال المباراة، قبل أن يبتعد النجم الفرنسي الشاب منه وهو يضحك.

واختلفت التأويلات حول فحوى الحديث القصير بين اللاعبين، غير أن عددا كبيرا من المعلقين اعتبروا أن اللقطة لها علاقة بعرض من هازارد لمبابي من أجل الالتحاق به في ريال مدريد.

ويرى المعلقون أن هازارد نطق "هلا مدريد"، وهو شعار النادي الملكي، لدى حديثه مع مبابي، في وقت أكد آخرون أن اللقطة تحتاج لخبير في قراءة الشفاه لفك شفرات الحديث المقتضب بين اللاعبين.

هذا وقد قلبت فرنسا تأخرها بهدفين إلى فوز 3-2 على بلجيكا أمس في نصف نهائي دوري أمم أوروبا، وضربت موعدا مع إسبانيا في المباراة النهائية بعد غد الأحد المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية

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