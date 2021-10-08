صنعت لقطة طريفة -جمعت البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي كيليان مبابي خلال مباراة منتخبيهما أمس الخميس- الحدث عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وظهر هازارد وهو يتوجه بكلمات لمبابي خلال المباراة، قبل أن يبتعد النجم الفرنسي الشاب منه وهو يضحك.

واختلفت التأويلات حول فحوى الحديث القصير بين اللاعبين، غير أن عددا كبيرا من المعلقين اعتبروا أن اللقطة لها علاقة بعرض من هازارد لمبابي من أجل الالتحاق به في ريال مدريد.

ويرى المعلقون أن هازارد نطق "هلا مدريد"، وهو شعار النادي الملكي، لدى حديثه مع مبابي، في وقت أكد آخرون أن اللقطة تحتاج لخبير في قراءة الشفاه لفك شفرات الحديث المقتضب بين اللاعبين.

هذا وقد قلبت فرنسا تأخرها بهدفين إلى فوز 3-2 على بلجيكا أمس في نصف نهائي دوري أمم أوروبا، وضربت موعدا مع إسبانيا في المباراة النهائية بعد غد الأحد المقبل.