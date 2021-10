ذكرت شبكة سكاي سبورتس (sky sports) اليوم الجمعة أن حريقا اندلع في الملعب الوطني بأندورا قبيل مباراة المنتخب الأندوري أمام منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ونشرت سكاي مقاطع فيديو تظهر قمرة البث التلفزيوني في جانب الملعب التي تتوسط مقاعد الفريقين، والنيران تشتعل فيها مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

UPDATE | The fire at the Estadi Nacional has been brought under control by staff and firefighters.

It's unclear how this will impact England's World Cup qualifier against Andorra on Saturday. pic.twitter.com/vMns6CCXXt

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021