Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

اندلاع حريق في الملعب قبل مباراة أندورا وإنجلترا في تصفيات كأس العالم

England World Cup Qualifier Camp
رجال الإطفاء بعد السيطرة على الحريق (غيتي)
8/10/2021-|آخر تحديث: 8/10/202108:10 PM (مكة المكرمة)

ذكرت شبكة سكاي سبورتس (sky sports) اليوم الجمعة أن حريقا اندلع في الملعب الوطني بأندورا قبيل مباراة المنتخب الأندوري أمام منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ونشرت سكاي مقاطع فيديو تظهر قمرة البث التلفزيوني في جانب الملعب التي تتوسط مقاعد الفريقين، والنيران تشتعل فيها مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، لكن الحريق يثير مخاوف من احتمال تأثر المباراة، لأن النيران كانت إلى جوار أرضية الملعب الذي يغطيه العشب الصناعي.

 

وقالت سكاي إن رجال الإطفاء وصلوا إلى الملعب لإخماد النيران، لكن القمرة تعرضت لأضرار بالغة قد تؤثر على التغطية التلفزيونية للمباراة.

وتدرب لاعبو إنجلترا في الملعب الذي يسع 3300 مشجع قبل 3 ساعات فقط من اندلاع الحريق.

ولم يتضح بعد سبب الحريق، لكن أحد المتفرجين قال لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA media) إن عمال اللحام كانوا يعملون هناك قبل اندلاع الحريق.

وحاول موظفو الملعب السيطرة على الحريق قبل وصول رجال الإطفاء، وحضرت الشرطة أيضا، إلى جانب موظفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحاد أندورا لكرة القدم.

ويحاول الاتحاد الإنجليزي التأكد مما إذا كان هناك أي تأثير على مباراة غد.

المصدر : وكالات
المزيد من كرة قدم

الجزائر تكتسح النيجر وقذيفة مرموش تنقذ مصر أمام ليبيا في تصفيات مونديال قطر 2022

بالفيديو.. هدف مولر المتأخر يكلل انتفاضة ألمانيا أمام رومانيا في تصفيات مونديال قطر 2022

Germany v Romania - 2022 FIFA World Cup Qualifier

فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين لجائزة كوبا وكأس ياشين

Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot

“صلاح يستحقها”.. هل منح البريميرليغ رونالدو جائزة لاعب الشهر على سبيل المجاملة؟

Manchester United v Newcastle United - Premier League MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 11: Cristiano Ronaldo of Manchester United in action during the Premier League match between Manchester United and Newcastle United at Old Trafford on September 11, 2021 in Manchester, England. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
الأكثر قراءة

المرزوقي يدعو لاستقالة سعيد والغنوشي.. اتحاد الشغل في تونس: لا قطيعة مع رئيس البلاد

نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام للشغل

قيس سعيد ينافس أينشتاين في نظرياته للإحصاء

أرفع اجتماع منذ مغادرة أفغانستان.. وفد أميركي يلتقي مسؤولي طالبان في الدوحة

فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين للكرة الذهبية في 2021

The Ballon d’Or awards