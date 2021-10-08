ذكرت شبكة سكاي سبورتس (sky sports) اليوم الجمعة أن حريقا اندلع في الملعب الوطني بأندورا قبيل مباراة المنتخب الأندوري أمام منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ونشرت سكاي مقاطع فيديو تظهر قمرة البث التلفزيوني في جانب الملعب التي تتوسط مقاعد الفريقين، والنيران تشتعل فيها مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

UPDATE | The fire at the Estadi Nacional has been brought under control by staff and firefighters. It's unclear how this will impact England's World Cup qualifier against Andorra on Saturday. pic.twitter.com/vMns6CCXXt — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، لكن الحريق يثير مخاوف من احتمال تأثر المباراة، لأن النيران كانت إلى جوار أرضية الملعب الذي يغطيه العشب الصناعي.

🚨 | A fire has broken out at Estadi Nacional where England are due to play Andorra tomorrow night pic.twitter.com/a9i9RcpIJD — Football Daily (@footballdaily) October 8, 2021

وقالت سكاي إن رجال الإطفاء وصلوا إلى الملعب لإخماد النيران، لكن القمرة تعرضت لأضرار بالغة قد تؤثر على التغطية التلفزيونية للمباراة.

🚨 | Question marks about England's game against Andorra due to a fire breaking out at the Estadi Nacional stadium where the teams were due to play pic.twitter.com/cBMZqXYh7k — Football Daily (@footballdaily) October 8, 2021

وتدرب لاعبو إنجلترا في الملعب الذي يسع 3300 مشجع قبل 3 ساعات فقط من اندلاع الحريق.

ولم يتضح بعد سبب الحريق، لكن أحد المتفرجين قال لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA media) إن عمال اللحام كانوا يعملون هناك قبل اندلاع الحريق.

وحاول موظفو الملعب السيطرة على الحريق قبل وصول رجال الإطفاء، وحضرت الشرطة أيضا، إلى جانب موظفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحاد أندورا لكرة القدم.

ويحاول الاتحاد الإنجليزي التأكد مما إذا كان هناك أي تأثير على مباراة غد.