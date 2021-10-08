ذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الجمعة أن حريقا اندلع في الملعب الوطني بأندورا قبيل مباراة المنتخب الأندوري أمام منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
هدف مولر المتأخر يعزز انتفاضة ألمانيا أمام رومانيا في تصفيات مونديال قطر 2022
سجل البديل توماس مولر هدف الفوز في الدقيقة 81، ليعزز انتفاضة ألمانيا في انتصار 2-1 على ضيفتها رومانيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة، لتواصل طريقها نحو التأهل للنهائيات العام المقبل في قطر.
وتتصدر ألمانيا، التي فازت الآن بكل مبارياتها الأربع تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك، ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، متقدمة بـ6 نقاط على مقدونيا الشمالية وأرمينيا، وستلعب مع مقدونيا الشمالية الأسبوع المقبل.
سيطر صاحب الضيافة على المباراة لكن الفريق الزائر هو من تقدم أولا بعد أن راوغ يانيس هاجي مدافعين اثنين ولعب الكرة بين ساقي أنطونيو روديغر ليهز الشباك في الدقيقة التاسعة.
ما رأيك بهدف ألمانيا الأول على رومانيا ؟ 🤔#تصفيات_كأس_العالم_2022 #المانيا_رومانيا pic.twitter.com/SfXCIkNdws
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 8, 2021
واستحوذ الألمان على الكرة وقضوا أول 45 دقيقة في ملعب رومانيا، لكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة واقترب سيرج غنابري وليون غوريتسكا من التسجيل.
وأدرك غنابري التعادل بشكل مستحق في الدقيقة 52 بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء، محرزا هدفه الـ20 في مباراته الدولية رقم 30.
وواصل صاحب الضيافة الضغط بقوة، بينما تراجع منتخب رومانيا للدفاع، وسجل مولر هدف الفوز بعد أن كان قد حل بديلا في منتصف الشوط الثاني بعد عمل رائع من غوريتسكا عقب ركلة ركنية.