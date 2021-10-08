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كرة قدم

هدف مولر المتأخر يعزز انتفاضة ألمانيا أمام رومانيا في تصفيات مونديال قطر 2022

Germany v Romania - 2022 FIFA World Cup Qualifier
لاعبو ألمانيا يحتفلون مع مولر بعد تسجيله هدف الفوز (غيتي)
8/10/2021-|آخر تحديث: 9/10/202104:04 AM (مكة المكرمة)

سجل البديل توماس مولر هدف الفوز في الدقيقة 81، ليعزز انتفاضة ألمانيا في انتصار 2-1 على ضيفتها رومانيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة، لتواصل طريقها نحو التأهل للنهائيات العام المقبل في قطر.

وتتصدر ألمانيا، التي فازت الآن بكل مبارياتها الأربع تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك، ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، متقدمة بـ6 نقاط على مقدونيا الشمالية وأرمينيا، وستلعب مع مقدونيا الشمالية الأسبوع المقبل.

سيطر صاحب الضيافة على المباراة لكن الفريق الزائر هو من تقدم أولا بعد أن راوغ يانيس هاجي مدافعين اثنين ولعب الكرة بين ساقي أنطونيو روديغر ليهز الشباك في الدقيقة التاسعة.

واستحوذ الألمان على الكرة وقضوا أول 45 دقيقة في ملعب رومانيا، لكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة واقترب سيرج غنابري وليون غوريتسكا من التسجيل.

وأدرك غنابري التعادل بشكل مستحق في الدقيقة 52 بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء، محرزا هدفه الـ20 في مباراته الدولية رقم 30.

وواصل صاحب الضيافة الضغط بقوة، بينما تراجع منتخب رومانيا للدفاع، وسجل مولر هدف الفوز بعد أن كان قد حل بديلا في منتصف الشوط الثاني بعد عمل رائع من غوريتسكا عقب ركلة ركنية.

المصدر : وكالات

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